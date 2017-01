Las ventas en supermercados subieron un 22,5% interanual

Las ventas en supermercados crecieron 22,5% en noviembre último respecto de igual mes del 2015, y en los centros de compras o shoppings la suba fue de 12,5%, según informó ayer el INDEC. En los once primeros meses del año pasado la facturación por ventas en supermercados creció 26,5%, mientras en shoppings la mejora llega al 22,1%, en la comparación interanual. Por el contrario, las ventas en supermercados cayeron en noviembre último 3,14%, respecto de octubre, mientras en los centros de compras esa baja fue del 10,8%.

La facturación de noviembre en los supermercados llegó a $ 26.545,9 millones y creció 22,5% en forma interanual, a precios corrientes, es decir incorporando el impacto del aumento de precios. En los once primeros meses del 2016, la facturación acumulada llega a los $ 258,2 mil millones, también a precios corrientes. En noviembre último en los centros de compras los ingresos por ventas, medido a precios corrientes, llegaron a $ 4212,1 millones y aumentaron un 12,5% en forma interanual. En el acumulado de los once primeros meses del año pasado la facturación por ventas en los centros de compras llegó a los $ 45.634,7 millones, de acuerdo con las cifras oficiales. El consumo tanto en los centros de compras como en los supermercados se mantuvieron a noviembre sin mostrar una recuperación, manteniéndose por debajo de los índices de inflación.