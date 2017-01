La relación comercial bilateral

Inversiones

Las empresas de EE.UU. ya no tienen restricciones para invertir en Argentina. Coca Cola lo está haciendo y comprometió u$s 1000 millones para los próximos cinco años.En 2015, último año con registro completo, las exportaciones de la Argentina a los EE.UU. representaron el 6% aproximado del total de las ventas al exterior.En la última década, las exportaciones se mantuvieron estables en torno a los u$s 4500 millones anuales, mientras que las importaciones crecieron exponencialmente.El saldo es deficitario desde 2005 para Argentina y, en los primeros seis meses registrados de 2016, la tendencia se mantuvo.