Kiguel, sobre el empleo: “El ajuste fue mucho más suave de lo que pudo haber sido”

El economista Miguel Kiguel evaluó la situación económica del país y aseguró que “que se hayan caído 126.000 puestos de trabajo nada más indica que el ajuste fue mucho más suave de lo que podría haber sido”.

“El 2016 fue un año malo para la Argentina desde el punto de vista del empleo, inflación y nivel de actividad. Es normal que cuando hay un reacomodamiento de precios relativos como el que tuvo la Argentina, y donde el tipo de cambio se sinceró, ese proceso cambie los tantos de muchas empresas y hace que los que cierran, cierren rápido, y los que abren tarden en abrir. Que se hayan caído 126.000 puestos de trabajo nada más indica que el ajuste fue mucho más suave de lo que podría haber sido. El país cuanto tuvo ajustes perdió muchos más puestos de trabajo y tuvo mas recesión. No es algo para celebrar, pero no me sorprendió”, explicó.

Aún así, destacó que “la economía va a generar bastante más empleos de los que se perdieron el año pasado”.

En diálogo con radio Metro, el economista advirtió que “hace falta una baja muy fuerte de la tasa de inflación” y reconoció que el Gobierno está “en ese camino”. Además, sobre el nivel de endeudamiento, afirmó que “la deuda no es un problema para la Argentina”.

“Los números que la Argentina tiene que conseguir en el mercado son grandes, del orden de los u$s 20.000 millones. El país no tiene un problema de deuda porque empezó con un nivel muy bajo, del orden del 25% del producto. La Argentina se puede dar el lujo de por unos años financiar el déficit fiscal con deuda. Pero a diferencia de otros países de la región, no tiene un mercado financiero local y ahí tenemos una debilidad que habrá que ir corrigiendo”, indicó.

Consultado sobre el impacto del año electoral en el programa económico, señaló que “el Gobierno está pensando en mantener la política que se impuso, que es bajar la inflación, mejorar la competitividad y reducir el déficit fiscal gradualmente. No creo que eso cambie, los cambios van a ser más gradualistas. No veo una obsesión por dejar de lado la economía para ganar las elecciones”.

“Así como la política fiscal es gradual, la reactivación también va a ser gradual. La economía va a crecer este año y va a ayudar un poco, pero no vamos a un crecimiento espectacular porque el mundo no anda muy bien y la Argentina tampoco”, concluyó.