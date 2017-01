El Gobierno negocia desde hoy con CGT plan de blanqueo laboral

Con la premisa de resistir cualquier intento oficial por avanzar con una reforma generalizada de los convenios colectivos, reducir las contribuciones patronales y marcar la cancha de la inminente ronda de paritarias, el triunvirato de conducción de la CGT retomará hoy el diálogo con el Gobierno destinado a consensuar políticas para fomentar la creación de empleo. El encuentro, que será encabezado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el coordinador de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, tendrá lugar por la tarde en la sede de la cartera laboral y constituirá una instancia clave en los planes oficiales de cara a la próxima reunión de la mesa de diálogo social tripartito, prevista para la primera quincena de febrero.

La intención del Gobierno es agilizar la negociaciones con la conducción de la CGT en la búsqueda de consensuar una serie de medidas para fomentar el blanqueo laboral y apuntalar la creación de empleo. Pero a esos objetivos también se suman la alternativa de una reducción de las contribuciones patronales, la reformulación de los convenios colectivos y la posibilidad de empezar a marcar los lineamientos de las próximas discusiones salariales que el Gobierno pretenden que se negocien en base a la inflación futura y no la pasada, como ocurrió durante la gestión kirchnerista. Incluso en algunos despachos oficiales reafirman la apuesta de intentar replicar en la mayoría de los sectores el esquema sellado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, con los estatales provinciales, que fijó un incremento de 18% en tres tramos y su actualización automática según la evolución de la inflación.

Pero el triunvirato cegetista que componen Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña rechaza dar cualquier tipo de discusión en esos términos. Además de sostener que la negociación salarial es una facultad de cada organización gremial en forma individual, advierten que los convenios colectivos son "intocables". "Lo de (el convenio laboral de) Vaca Muerta es un caso muy puntual que no es replicable en otros sectores. Los no se tocan y eso el Gobierno ya lo sabe", apuntaron desde la CGT en la previa al encuentro con los funcionarios de la administración macrista.