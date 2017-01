El Gobierno concreta hoy emisión de deuda en Nueva York que superaría los u$s 5000 millones

El Gobierno prepara para hoy una emisión de deuda en dólares a 5 y 10 años por entre unos u$s 3000 millones y u$s 5000 millones, de acuerdo a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Según este servicio, la demanda por los dos tramos alcanzaba ayer u$s 14.000 millones.

El país fijó una guía inicial de rendimiento en el área alta del 5% para el papel a 5 años. Para el bono a 10 años, la guía está en el área baja del 7%, detalló Reuters.

Los bancos encargados de la operación son BBVA, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander.

Si bien el ministro de Finanzas Luis Caputo sostuvo que iban a buscar u$s 5000 millones en el mercado internacional, no se descarta que la emisión sea superior.

Caputo, junto a los integrantes de su gabinete y el jefe de asesores de Hacienda, Guido Sandleris, realizó en Nueva York nuevas reuniones con inversores para brindarles detalles y buscar adhesión a la colocación de los títulos.

La semana pasada, Caputo había informado que la emisión sería en dólares y por tramos, aunque no precisó montos, plazo ni tasas.