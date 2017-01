Del auge al ocaso

PC Arts Argentina, dueña de la marca Banghó, cuenta con dos plantas: la más grande en Florida, Vicente López, con 650 empleados, y otra más en el Polo Tecnológico de Parque Patricios, con 100 empleados.

Nacida como firma de fabricación de computadoras de escritorio, se fue ampliando al sumar tablets, notebooks, computadoras 2en1 (All in One), Mini PC, monitores y accesorios.

Años atrás, en 2011, la empresa anunciaba $ 22 millones de inversión para triplicar su capacidad de producción en Florida.