Empresa energética se amplía

So Energy International amplía su participación en la generación de energía en Argentina con la compra del 51% de Stoneway Energy, compañía controlante de las subsidiarias Araucaria Energy y SPI Energy. La adquisición, valuada en u$s 200 millones, fue estratégica para la compradora que triplico de esta forma la construcción de nuevas centrales en el país. El total de los nuevos 800 Megawatts que están siendo instalados suman una inversión de u$s 700 millones y completan una capacidad total de 1100 MW en el mercado argentino.