El dólar subió en todos los segmentos

Luego de la licitación de Lebac, el dólar mayorista subió 7 centavos (0,44%) en la rueda de ayer, hasta $ 15,98 y anotó la tercera suba consecutiva. El alza en el segmento mayorista volvió a reflejarse en las pizarras del microcentro porteño, donde la divisa se vendió a $16,25.

En la jornada de ayer se negociaron u$s 298 millones en el mercado de contado (spot), mientras que en los futuros, se transaron u$s 118 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y u$s 428,50 millones en el ROFEX. Operadores mencionaron que la autoridad monetaria no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En el segmento marginal, la divisa subió a $16,90, 5 centavos por encima del cierre del martes. En tanto, el "contado con liquidación" se ubicó en $ 15,98.