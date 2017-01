Obama se despidió con consejos para su sucesor

En su última conferencia de prensa como presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que está a favor de mantener una "relación constructiva" con Rusia, pero pidió a su sucesor, Donald Trump, que no "confunda" el objetivo de las sanciones que su Gobierno impuso a Moscú y que están relacionadas con el conflicto en Ucrania.

Además, defendió su decisión de reducir la condena a Chelsea Manning, un ex soldado que en 2010 le filtró a Julian Assange, fundador de Wikileaks, miles de documentos secretos de las guerras de Irak y Afganistán, en cerca de 250.000 cables del Departamento de Estado y archivos clasificados.

Dijo que la condena había sido "desproporcionada" en comparación con otras personas que han filtrado información.

Obama fue muy duro con el gobierno de Israel al decir que no ve posible que pueda seguir siendo "judío y democrático" si no se consigue una solución de dos Estados