Nisman, dos años después: Lagomarcino dijo que le teme a Arroyo Salgado

El experto informático Diego Lagomarsino afirmó hoy que Alberto Nisman “mentía muy fácil” y dijo que le teme a la jueza federal de San Isidro y exesposa del fallecido fiscal, Sandra Arroyo Salgado.



Al cumplirse dos años de la muerte de Nisman, a quien Lagomarsino le prestó el arma de la que salió el disparo que terminó con la vida del fiscal de la causa AMIA, el especialista en informática consideró que “Alberto mintió desde el 31 de diciembre hasta el 17 de enero (de 2015). Yo no estoy mintiendo, él mentía muy fácil‘.



Precisó que “Alberto empieza a mentir el 31 de diciembre cuando le dice a la madre y la hermana, ‘Cuando vuelva a fines de enero les cuento lo que voy a hacer‘, y ya había sacado el ticket de regreso para el 12. Nos miente a todos los que recibimos ese ‘whatsapp‘ que debió volver antes de su viaje (de Europa) con su hija y también con el tema del arma”.



En declaraciones al canal de cable C5N, Lagomarsino se refirió a su relación con Arroyo Salgado, dijo que ella también miente mucho y expresó que le teme a la exesposa de Nisman.



‘Las palabras hacia mí de Arroyo (Salgado) son ofensivas y fuera de lugar. Es una jueza federal que constantemente miente a la población, eso es gravísimo. Temo lo que ella pueda hacer, hoy le tengo miedo”, enfatizó.



“Que ella diga que trabajo mal, me afecta en el ámbito familiar, mis amistades y lo laboral. Pero mucha gente del Juzgado puede decir que ella me pidió muchos consejos antes de que esté en esta situación‘, manifestó.

FUENTE: Agencias Buenos Aires