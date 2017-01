Macri quiere cambiar feriados, ART y migraciones por decreto y hay polémica

La posibilidad de que el presidente Mauricio Macri avance a través de Decretos de Necesidad y Urgencia en modificaciones a los controles migratorios, la ley de Riesgos de Trabajo y el esquema de feriados generó hoy polémica entre senadores y diputados de distintos partidos políticos.



Desde los bloques del FPV-PJ y el Justicialismo acusaron al Gobierno de querer implementar ‘medidas electoralistas‘ y sostuvieron que esta estrategia conforma “un elemento distractivo de las problemáticas que hay en la Argentina”. Por otro lado, desde Cambiemos el diputado radical Mario Barletta afirmó que “no hay inconvenientes en establecer algunos aspectos” para modificar esas leyes por decreto y consideró que “no hay necesidad de llamar a elecciones extraordinarias”.



El diputado nacional por Chaco Juan Manuel Pedrini (FPV-PJ) sostuvo que el plan del Ejecutivo son “medidas electoralistas propias del medio pelo argentino” que “tienen que ver con los delirios euro céntricos de parte de nuestra sociedad”. Asimismo, el diputado Julio Catalán Magni -también del FPV-PJ- coincidió a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en que “mejorar leyes de Migraciones es imperativo” pero aclaró: “No estoy de acuerdo en que Macri utilice DNU obviando debate en el Senado”.



Una postura similar compartió el diputado por Salta del frente Justicialista Pablo Kosiner, quien calificó como ‘cortina de humo‘ los cambios que prevé el Gobierno, al tiempo que pidió debatir las reformas en el Congreso.



Kosiner consideró que el uso de decretos es “un elemento distractivo de las problemáticas que hay en la Argentina‘ y aclaró: “Yo comparto la idea de debatirlos. Pero debates serios, no cortinas de humo‘. ‘Yo le pido una actitud muy seria para discutir los regímenes de inmigrantes e imputabilidad de menores. Que no sea un elemento distractivo (los decretos) de las problemáticas que hay en la Argentina, que los precios siguen subiendo, que la inflación no termina de bajar y que la situación del empleo está muy complicada‘, explicó.



El diputado nacional del FIT Néstor Pitrola criticó duramente al Presidente por haber ‘elegido eludir al Congreso para golpear directamente al movimiento obrero sin abrir el debate‘.



Tras señalar que el Presidente “no tiene condiciones políticas para sacar el paquete (de reformas) por el parlamento‘, Pitrola dijo que si Macri no decide tratar estos temas en sesiones extraordinarias ‘es una confesión de la crisis que tuvo en diciembre‘ en el Congreso.



Por otro lado, el senador nacional radical por Formosa Luis Naidenoff consignó que ‘el ámbito para la modificación‘ de las leyes ‘es el Congreso de la Nación‘.



‘La Ley de Migraciones necesariamente merece una reforma y un tratamiento profundo, y el ámbito propicio es el Congreso de la Nación‘, afirmó el senador.



Sin embargo, Macri también cuenta con apoyo, como el caso de Barletta (UCR), quien consideró que ‘no hay inconvenientes en establecer algunos aspectos‘ mediante DNU.



‘Si hay aspectos que se pueden modificar por decreto, no hay necesidad de llamar a sesiones extraordinarias‘, confió.

