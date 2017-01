Maduro: “Si me lanzo a Presidente en Argentina gano por 70%”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que debido a que siente que el pueblo argentino lo “ama”, si se lanzara a Presidente en la Argentina ganaría por “70 por ciento” de los votos.

Durante una conferencia de prensa internacional que brindó en Caracas, a la hora de hacer un repaso de las diferentes delegaciones diplomáticas venezolanas por el mundo y al leer un tuit de la cuenta de la Embajada en Buenos Aires estimó que se ha vuelto “el hombre más famoso de la Argentina”.

“En la Argentina nos aman. Si me lanzo a Presidente gano por 70 por ciento”, explicó. Luego, aseguró que “gente que ha pasado por la Argentina en diciembre de vacaciones, me dice que me he vuelto el hombre más famoso en la Argentina por toda la campaña en contra. Y que he canalizado el amor que antes lo tenía el comandante Chávez. Yo lo heredé del él y de Perón, de Evita, de Néstor... los grandes... y de Maradona. Debe ser por Maradona que nos quieren tanto, ¿verdad?”, afirmó.

Y dijo: “Me debes una visita. Diego Armando Maradona, tú sabes por qué, para la escuela de fútbol que hablamos”, explicó.

Desde la asunción de Mauricio Macri, la presidencia de Maduro ha sido cuestionada en la Argentina, con declaraciones cruzadas de alto voltaje por los presos políticos en aquel país.

La situación institucional en Venezuela provocó su salida del Mercosur y generó que en diciembre Maduro catalogara al presidente argentino como “cobarde, oligarca y ladrón”.

En ese contexto, Macri le contestó a ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, quien también lo había tildado de “cobarde” que eso significaba “someter a un pueblo por la fuerza y no dejarlo expresarse”.