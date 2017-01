Problemas con la minería en dos provincias

El sector minero trajo en lo que va de la semana dos malas noticias para los índices de empleo.

En Río Negro, la compañía china MCC Minera Sierra Grande S.A., que explora hierro, suspendió sus actividades y despidió a 220 empleados. La empresa redujo su plantilla de 260 a 40 trabajadores. "No podía seguir produciendo, teniendo en cuenta la diferencia del valor de la exportación y lo que le cuesta producir: el precio del hierro se paga u$s 45 la tonelada y la producción tiene un costo de u$s 80" justificó el gobernador provincial, Alberto Weretilneck.

En Neuquén, los trabajadores mineros cortaron la ruta provincial 43 para pedir la reincorporación de 63 obreros en la mina de Andacollo, que le fue adjudicada en agosto pasado a la firma australiana Trident Southern Explorations SPA.