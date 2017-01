Caputo cierra en Nueva York su gira para seducir inversores

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, cerrará hoy en Nueva York el "road show" de presentación de la colocación de de deuda pública que se realizará mañana en esa ciudad. Ahí se encontrará con el otro equipo de Finanzas que se encontraba de gira ayer en Los Ángeles.



De acuerdo con el anuncio oficial de la semana pasada, la Argentina emitirá u$s 7000 millones, en un tramo internacional de u$s 5000 millones y otro local de u$s 2000 millones. Sin embargo, en el mercado no descartan que las colocaciones no sean superiores.



Para apuntalar la oferta en la plaza internacional, Caputo y miembros de su gabinete desarrollaron una gira de presentación ante inversores que incluyó visitas a Londres, Boston, por un lado, y otro grupo que estuvo en Los Ángeles. Ambos se encuentran hoy en Nueva York.



Caputo inició su periplo el lunes en la capital británica junto a su jefe de Gabinete, Pablo Quirno, donde mantuvo encuentros con más de 80 inversores, informaron fuentes de la cartera. Se presentaron ayer en Boston y hoy se unirán en Nueva York con el segundo equipo que integran el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, el jefe de Asesores del Ministerio, Patricio Merlani, y el subsecretario de Política Económica, José Luis Maia. Este grupo dio detalles de la oferta a inversores ayer en Los Ángeles



Según las estimaciones del Ministerio de Finanzas, la necesidad de financiamiento para 2017 de la Argentina ascenderá a u$s 40.350 millones, de los cuales u$s 20.000 millones corresponden a amortizaciones que serán refinanciadas



Caputo indicó que de ese total, sólo unos u$s 10.000 millones se obtendrán a través de colocaciones de deuda en el exterior. El programa financiero anunciado contempla emisiones en el mercado local por u$s 14.000 millones, u$s 4500 millones de refinanciación de Letes y u$s 2000 millones en colocaciones a entes públicos.

Además se obtendrán u$s 3850 millones de organismos multilaterales e internacionales, entre los que no se encuentra el FMI, según afirmaron desde el Gobierno.



Del las necesidades de financiamiento para 2017, u$s 6000 millones fueron aportados el jueves pasado por los seis bancos colocadores de deuda designados, a 18 meses de plazo y a una tasa de 3,8%. Al anunciar el programa financiero de 2017, Caputo alegó que le parece "muy importante poder tener en enero cubiertas gran parte de las necesidades de financiamiento del año" y admitió la incertidumbre que reina en el mercado internacional ante la asunción de Donald Trump como presidente de los EE.UU. el próximo viernes.