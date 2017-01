Aranguren juntó u$s 30.000 millones en proyectos para generar energía eléctrica

El viernes pasado el Ministerio de Energía y Minería de la Nación cerró su primera convocatoria para presentar "manifestaciones de interés" para proyectos de infraestructura electro-energética, y el ministro que viene siendo una de las caras de las malas noticias con los anuncios de aumentos para el consumo de energía eléctrica y gas, podía ser también el que muestre el éxito más grande de la gestión del Gobierno a la hora de atraer inversiones.

Según supo en exclusiva El Cronista, mientras gran parte del equipo económico se preparaba para ir al Foro de Davos, en Suiza, en busca de destrabar inversiones, el ministro Juan José Aranguren cerraba la primera convocatorio denominada "Manifestaciones de interés", para el desarrollo de proyectos de infraestructura electro-energética que contribuyan a la reducción de costos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), su expansión y el aumento de la confiabilidad del sistema eléctrico recibiendo 196 ante-proyectos que entregaron 89 grupos empresarios que, en total e incluyendo distintas variantes de generación, suman 34.834 MW de nueva potencia térmica, un valor superior al total de generación eléctrica instalada en todo el país.

Según explicaron desde el Ministerio de Energía, "también se han recibido Manifestaciones de Interés relacionadas con obras de Transporte de Energía Eléctrica y soluciones de abastecimiento de combustible alternativo, que complementan las propuestas de nueva generación, todas ellas tendientes a disminuir el costo de generación eléctrica".

Fuentes del mercado explicaron que el monto de las inversiones podría ser, en el escenario más conservador, no menos de u$s 28.000 a u$s 30.000 millones, teniendo en cuenta que un megavatio cotiza entre u$s 800 y 1000 dólares.

Mediante un comunicado la cartera que comanda Aranguren explicó que "luego de semejante muestra de confianza por parte de los potenciales inversores, las propuestas –de carácter provisorio y confidencial– serán analizadas y evaluadas en conjunto por la SEE y Cammesa" y que "una vez concluido este paso, se determinarán los proyectos prioritarios y se confeccionará un pliego licitatorio con el fin de convocar a competencia a todos los interesados en los mismos durante el primer semestre del corriente año, procediéndose luego a la evaluación de las ofertas, su potencial adjudicación y firma de los contratos respectivos en el curso de 2017".

Aunque las presentaciones son confidenciales, este medio pudo averiguar que entre las compañías que llevaron sus proyectos se encuentran la estatal YPF, Pampa Energía, Isolux, Advance Corp, Enagás, CFEnergía, Aracaria y SPI Energy, Mega, Emel, SO Energy, Sadesa, Aggreko, Genneia, ente otras.

Además, las propuestas que ahora el Gobierno analizará (el modelo en la que las licitará están repartidas por diferentes provincias de la Argentina), implicara la participación de las administraciones provinciales.

Un ejemplo de esto es, según publicó lapolíticaonline, que uno de los proyectos más grandes fue el que presentó el grupo conformado por empresas mexicanas y españolas, el cual tiene previste invertir u$s 3000 millones para desarrollar dos usinas térmicas en la provincia de Córdoba y un puerto con una una planta regasificadora para importar gas por barco en la provincia de Entre Ríos.