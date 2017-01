Rodríguez Larreta se olvida de los manteros y piensa peatonalizar Once

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó ayer el proyecto Once peatonal, destinado a modificar la traza de varias calles del barrio de Balvanera, que hasta hace días ocupaban los manteros desalojados por la Policía.

El alcalde precisó que las obras "empiezan esta misma semana" y aseguró que los vecinos de la zona, que "ya recuperaron las veredas y el espacio público", van a tener "una enorme mejora en todo el barrio".

El mandatario explicó que el proyecto prevé remodelar la zona para dejarla de forma similar al Microcentro o al Barrio Chino, y agregó que se apunta a "revivir" el comercio de Once.

Los trabajos se desplegarán sobre las avenidas Pueyrredón, Corrientes y Rivadavia, la calle Uriburu y el entorno de la Plaza Miserere, donde se prevé soterrar cables, ordenar la publicidad y las marquesinas para destacar el patrimonio arquitectónico de la zona. Además, se mejorará el arbolado, las luminarias y las veredas, y para dar prioridad al peatón, se ensancharán las esquinas y veredas.

El proyecto fue lanzado luego del conflicto de la semana pasada con los manteros que ocupaban las principales calles del barrio. El jueves los vendedores ambulantes desalojados levantaron el bloqueo que mantuvieron durante dos días sobre la avenida Pueyrredón, tras aceptar la propuesta del gobierno porteño que prevé un incentivo de $ 11.700 por dos meses y un curso de capacitación, ambos beneficios solventados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Luego de ese acuerdo, Rodríguez Larreta denunció la existencia de "mafias" que "explotan a la gente" en las proximidades de la estación de Once, y afirmó que "solucionamos un problema histórico" con la erradicación de la venta ambulante en esa zona de la Ciudad.