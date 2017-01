Escocia prepara un nuevo referéndum por la independencia

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, sugirió que la decisión de la premier ministra británica Theresa May, de presionar por un "Brexit duro", hace que sea más probable que se lleve a cabo otro referéndum sobre la independencia de Escocia.

Según la escocesa, la británica May ignoró el esfuerzo de su homóloga para llegar a un compromiso respecto de la continuidad de Escocia como miembro de la Unión Europea.

Sturgeon había propuesto renunciar definitivamente a la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia si el gobierno británico lograba negociar con Bruselas un Brexit "blando".

Tras el discurso de May, la escocesa dijo que debería ser "claro como el cristal que el gobierno conservador no se puede permitir actuar en contra de los deseos de Escocia y de sus intereses, y rechazar todos los intentos de un compromiso".