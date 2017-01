El Gobierno apura las reformas a la Ley de ART y de feriados por DNU

A pesar de los pedidos de los bloques opositores para que el Congreso vuelva a trabajar antes de marzo, el Gobierno se dispone a saltear el debate legislativo y prepara la oficialización de los cambios en la Ley complementaria deL sistema de riesgos del trabajo (ART) y en el régimen de feriados a través de sendos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs). Además, evalúa endurecer la Ley de Migraciones con un decreto reglamentario que restrinja con más precisión la posibilidad de que ingresen al país extranjeros con causas penales abiertas en otros países.

Los tres temas –aunque no serían los únicos que salgan vía decreto– están en evaluación en la Jefatura de Gabinete, según confirmaron fuentes oficiales a El Cronista. En el caso de la reforma de la Ley de ART, el texto del DNU reflejaría la media sanción del Senado, que a fines de diciembre cosechó 48 votos a favor, con el consenso del peronismo y la CGT. A pesar de las versiones de los últimos días, la cúpula de la central obrera aseguró a este diario que no le quitó el apoyo al proyecto y que no es por eso que el Ejecutivo haya decidido sacarlo por decreto. La explicación pasaría por el calendario: el 31 de enero termina la feria judicial y, si continuase vigente la ley actual, en el fuero laboral estiman que recibirán una catarata de demandas para esquivar la nueva norma. Con la reforma por DNU, se clausuraría esa posibilidad.

En el caso de la modificación del régimen de feriados ocurre algo parecido. El Gobierno necesita tener la norma, con la exclusión de los feriados puente, antes de que llegue el primer día no laborable de febrero. Con los DNU, el presidente Mauricio Macri busca evitar los tiempos que insumiría el debate legislativo. Esos decretos deberán de todas formas pasar por la comisión bicameral que los analiza, aunque para ese momento ya estarán vigentes. Los dos textos están listos, pero el Ejecutivo no definió aún cuándo serán publicados.

Por otra parte, en el caso de la Ley de Migraciones, el Ejecutivo intentará una jugada diferente. Según analizaban ayer en la Casa de Gobierno, la opción para endurecer la norma del ingreso de extranjeros pasaría por publicar un decreto reglamentario de la ley vigente, circunscribiendo los alcances del artículo que establece las causas que impiden del ingreso y la permanencia de ciudadanos de otros países.

Con esta decisión, el Ejecutivo clausuraría sus necesidades de un llamado a sesiones extraordinarias durante febrero, a pesar de que un listado abultado de los proyectos que envió al Congreso el año pasado quedaron pendientes de sanción. Son temas que deberán esperar entonces hasta marzo. Ese listado incluye, entre otros, la transferencia de la Justicia Nacional ordinaria al ámbito de la Ciudad, un régimen penal especial para espectáculos futbolísticos, la obligatoriedad de la sala de 3 años, la Ley de Semillas, y la modificación de la Ley de Mercado de Capitales.

Con el año electoral en ciernes, sin embargo, la Casa Rosada muestra poco interés en el que el Congreso funcione a buen ritmo.