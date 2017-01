Salarios ejecutivos: empresas proyecta aumentos de hasta 25% para este año

A pesar de los números desalentadores de 2016, con caída de la actividad económica y altos niveles de inflación, los ejecutivos de las grandes empresas continúan manteniendo expectativas positivas para este año. Según una encuesta reciente realizada por la consultora Hidalgo & Asociados entre unas 160 empresas privadas locales y multinacionales de diferentes rubros, el 68% de las compañías proyecta mantener su nivel de actividad y el 22% supone que su negocio crecerá. Entre las que estiman un crecimiento, el 40% sostiene que sus ventas aumentarán entre un 5 y 8%. Por el contrario, un 10% de las empresas relevadas considera que sus negocios se verán reducidos y, dentro de este grupo, la mitad espera que sus ventas caigan entre un 1 y 4 por ciento.

"El 2017 se presentaría como un año de reactivación económica, pero sin ser muy notable aún. La mayor parte de las empresas que encuestamos piensa que mantendrán sus niveles de ventas y en segundo lugar, que crecerán. Son pocas las empresas que proyectan disminuir sus negocios. Es es alentador", señaló Manuel Rossi, CEO del Grupo Hidalgo & Asociados.

Con todo, casi la mitad de las compañías relevadas –el 49%– cerró sus presupuestos para este año con una proyección de ajustes salariales menores al 25% para su personal fuera de convenio (profesionales y ejecutivos, no alcanzados por las negociaciones paritarias con los gremios). Este número está en línea con el nivel de inflación esperado por la mayoría de las empresas para este año, ya que el 51% cree que será de entre 20% y 25%. En tanto, el 31% de las empresas tiene previsto otorgar entre el 25 y 30% y el 20% restante entre el 30% y el 35 por ciento.

"Salarialmente vemos que hay una brecha con lo proyectado para personal dentro de convenio. En ese caso, son menos las que dan entre 15% y 20% y también menos las que ofrecen más de 30%. El año pasado, ajustaron según paritarias para todos. Pero se vislumbra para este año que habrá empresas donde los salarios por fuera y dentro de convenio se van a solapar y otras en las que ya están solapados pero intentarán alargar la brecha", explicó Rossi. "Algunas compañías buscarán recuperar lo que perdió el personal fuera de convenio. También este año, donde las horas extras no tributarán ganancias, habrá un impacto positivo mayoritario en el sueldo de bolsillo del personal de convenio, especialmente en los operarios, y las empresas pueden estar mirando eso", agregó el especialista.

Otro dato relevado fue el nivel de empleo. El 63% de las empresas aseguró que su dotación de empleados se mantendrá estable. Mientras que para un 20% aumentará y para un 16% disminuirá. El 31% de las que proyectan despidos, lo adjudican a los costos de la mano de obra. "Si bien hay más empresas que dicen que van a crecer sus negocios, no es lo mismo en términos de contratación. Quizás el año pasado a pesar de la merma del negocio se trató de mantener la cantidad de empleados, pero este año eso se corrija. Aunque no son tantas las que proyectan reducir. No creo que se llegue a una crisis", estimó Rossi.

La encuesta fue realizada a 161 empresas privadas, nacionales y multinacionales de diferentes rubros (de consumo masivo, automotrices, servicios, de salud, tecnológicas, farmacéuticas, entre otras). El grupo de firmas, en total, factura más de $ 600.000 millones por año y representan a más de 180.000 empleados.