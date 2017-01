Con protestas y marchas, exigieron liberación de Milagro Sala a un año de su detención

Organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos realizaron protestas en distintos puntos del país para exigir la liberación de la diputada del Parlasur y líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, al cumplirse un año de su detención por mandato de la Justicia de Jujuy, que la investiga por asociación ilícita, defraudación al Estado y lavado de activos, entre otros presuntos delitos.



En Buenos Aires, los manifestantes se concentraron en el Puente Pueyrredón para entonar consignas a favor de la liberación de la líder de la Tupac Amaru, con el diputado nacional Andrés Larroque y el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto presentes. En tanto, en Jujuy se realizó una olla popular frente al penal del barrio Alto Comedero, donde permanece alojada la dirigente social.



La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue de las primeras voces en pronunciarse por la liberación de Sala. Lo hizo mediante un video que difundió a través de sus redes sociales y en el que calificó a Sala como "presa política" y su detención como una "privación ilegítima de la libertad".



Además, el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni; el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; el titular del CELS, Horacio Verbitsky; el dirigente sindical Hugo Yasky, y la referente de Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora– Taty Almeida, entre otros, brindaron una conferencia para reclamar la "inmediata libertad" de Sala. Tras asegurar que en la provincia que gobierna el radical Gerardo Morales se vive "un estado excepción", anunciaron que iniciarán acciones legales contra los denunciantes por supuestas irregularidades en la presentación de testigos.



Por su parte, la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó de "ilícita y arbitraria" la detención de Sala, mientras que Amnistía Internacional calificó la detención de la líder tupaquera como un hecho "arbitrario", ya que fue encarcelada "preventivamente" por una protesta social, lo que, a juicio de la entidad, "viola garantías del debido proceso y su presunción de inocencia".



Mientras las organizaciones respaldaban su liberación, la propia Sala divulgó una carta abierta en la que declaró que nadie quedará exento de la "persecución" de la que acusa al Gobierno nacional y al de Jujuy si la militancia no "derrota" al oficialismo "en la calle y en las urnas". Sala recordó que, más allá de su detención, también "se cumple un año de la persecución a los militantes sociales en todo el país".



"Primero reprimieron a los tupaqueros, luego a los empleados públicos, a los despedidos de las fábricas, a los científicos, a los maestros y profesores, a los manteros y finalmente a los mapuches", enumeró Sala.