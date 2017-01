Cayó la producción de petróleo y subió la de gas natural en la Argentina

La producción de petróleo cayó un 5,5% interanual en noviembre y la de gas natural creció un 1,3% en ese mes, según reconstruyó ayer la consultora Economía & Regiones (E&R) en su Informe Energético, basado en datos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.



En el decimoprimer mes del año pasado, la producción de petróleo totalizó 2.394.217 de metros cúbicos (m3), un 1,7% menos que en octubre. En el acumulado de 2016, se produjeron 27.269.755 m3, que representa una baja de 3,8% respecto al mismo período de 2015.



La producción de crudo cayó en noviembre en todas las jurisdicciones y solamente registró un aumento en el acumulado del año en Mendoza: 1,5%. El podio de las provincias petroleras mantuvo la mala performance habitual en 2016: Chubut produjo 6,9% menos en ese mes y tuvo una variación negativa del 5,2% entre enero y noviembre; la producción en Santa Cruz tuvo una caída del 8,2% en el undécimo mes del año y del 5,1% en los primeros once meses y en Neuquén hubo una baja del 2,9% tanto en noviembre como en el acumulado del año.



En tanto, la producción de gas natural llegó en noviembre a los 3.636.997 de milímetros cúbicos (mm3) y acumuló 41.223.468 mm3, una cifra 4,5% mayor que en el mismo lapso del año anterior. Según la economista Valeria Sandoval, de E&R, los aumentos interanuales que se registran desde diciembre de 2014 se deben al Plan Gas, que fomenta la producción.



Los resultados por jurisdicción fueron muy disímiles. En Tierra del Fuego, por la puesta en marcha del yacimiento Vega Pléyade, la producción de gas natural creció un 30,6% en noviembre y un 26,3% en los primeros once meses del año. En Neuquén, la provincia que produce casi la mitad del gas, subió un 4,3% en el decimoprimer mes de 2016 y un 6,9% en el acumulado anual. En cambio, en Santa Cruz y Chubut se registraron menores niveles de producción que en noviembre de 2015 (3,2% y 5,3%, respectivamente) y, en los primeros once meses del año pasado la provincia gobernada por Alicia Kirchner produjo 1,5% más que en el mismo período de 2015, mientras que la conducida por Mario Das Neves extrajo 0,9% menos.



Por otro lado, la demanda de energía eléctrica en noviembre de 2016 alcanzó los 10.087.285 de megavatios por hora (MWh) y cayó un 0,9% interanual, debido, principalmente, al fuerte descenso en el consumo de los grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM): 8,2%. Sin embargo, en el acumulado del año tuvo una variación positiva del 0,9%.



La generación neta de energía (sin considerar consumos internos), en cambio, tuvo una suba del 3,8% interanual en noviembre y llegó a los 10.481 gigavatios por hora (GWh). La generación térmica, que explica el 62,1% del total, aumentó un 4,7% interanual y completó el sexto mes seguido al alza. La generación hidráulica, con una participación del 29,7% en el mercado se incrementó un 3,2% en ese mes y cortó cinco meses consecutivos con bajas de alrededor del 30%. La generación nuclear, con una participación del 6,1%, creció 4,1% interanual. En tanto, la generación de energías renovables sólo representó 226 GWh, un 2,2% del total en el undécimo mes de 2016 y se encuentra aún muy lejos del objetivo del 8% para fines de 2017. Por eso, el Ministerio de Energía apura los contratos para el programa RenovAr, que ayudará a cumplir con esta meta.