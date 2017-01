Comenzó la gira de Caputo para cubrir vencimientos por u$s 10.000 millones

Con la presión por los vencimientos de deuda que se avecinan, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, comenzó ayer en Londres su gira para intentar seducir a inversores con el objetivo de captar u$s 5000 millones en el mercado internacional, a los que sumarían u$s 2000 millones en la plaza local.



Los vencimientos de la deuda pública en poder del sector privado durante el segundo trimestre son fuertes: en abril habrá que afrontar u$s 6540 millones del Bonar X; en mayo, u$s 2100 millones con el Club de París; y, en junio, u$s 1000 millones del Global 17. Así, para la mitad del año serán necesarios, al menos, u$s 10.000 millones de obligaciones en moneda extranjera.



Terminado el primer encuentro en la ciudad británica, Caputo se subió ayer mismo a otro avión que lo llevó, esta vez , a su segundo punto de reunión con inversores, ya en Estados Unidos. En Boston, y acompañado por su jefe de Gabinete, Pablo Quirno, hoy expondrá sobre las fortalezas de la economía argentina, las persepectivas de crecimiento, y el rumbo de la macroeconomía en general. Guido Sandleris, jefe de asesores del Ministerio de Hacienda que estaba previsto que formara parte de la comitiva, finalmente no viajó.



También hoy se suma un segundo grupo dentro de "road show" organizado por Finanzas, desde la ciudad de Los Ángeles.



Conformado por Santiago Bausili, secretario de Finanzas; el subsecretario, Patricio Merlani, y José Luis Maia, subsecretario de programación macroeconómicas, se terminará uniendo al equipo encabezado por Caputo mañana, en Nueva York.



Todos estarán mañana en esa ciudad, día de la colocación.





Desde este Ministerio guardaron hermetismo acerca de el o los títulos que ofrecerán, así como también los plazos.



La apuesta oficial es conseguir u$s 5000 millones en la plaza internacional, siempre y cuando quede demanda insatisfecha, sostuvo Caputo. La idea del ministro es que los inversores que no pueden ingresar presionen a los títulos a la baja luego en el mercado secundario.



Según el programa financiero para 2017, el Gobierno buscará u$s 10.000 millones en los mercados internacionales y u$s 14.000 millones en la plaza local. A estos montos se suma el préstamo que los seis bancos colocadores otorgaron a la Argentina (REPO) el jueves pasado por u$s 6000 millones. Tanto Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el JP Morgan aportaron cada uno u$s 1000 millones a un plazo de 18 meses, a una tasa de Libor 3 meses más 290 puntos básicos.



De esta manera, la tasa queda en torno a un 3,8% y se utilizó como garantía Bonar 24. Según pudo averiguar este diario, se trata de una emisión especial de este título para utilizarlo como respaldo.



Desde Finanzas aseguraron que, transcurrido el plazo durante el cual serán garantía del REPO, se sacarán de circulación.