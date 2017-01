Otra cita de José López ante el juez Rafecas

El juez federal Daniel Rafecas citó ayer a ampliación indagatoria al detenido ex secretario de Obras Públicas José López y a su esposa María Amalia Díaz, ambos investigados por presunto enriquecimiento ilícito, y al dueño de un departamento en el que vivía una de las hijas del matrimonio. Fuentes judiciales informaron a la agencia NA que el magistrado citó para el próximo 13 de febrero a Díaz y al día siguiente a José López, quien está detenido desde junio pasado, cuando fue descubierto intentando ocultar bolsos que tenían casi u$s 9 millones en un convento de General Rodríguez. En tanto, Rafecas citó a indagatoria al empresario Carlos Gianni, de "Marketing y Eventos", pues figura como dueño del departamento de Las Heras 2032, piso 13 B, que le alquilaba a una de las hijas del matrimonio.



López ya fue procesado en dos oportunidades, una por los casi u$s 9 millones descubiertos y la otra por la tenencia de la casa de Dique Luján, en Tigre, la que él alquilaba, aunque para la Justicia el ex funcionario era su verdadero dueño. Ahora se produce una situación similar con el departamento de la avenida Las Heras 2032 del barrio de Recoleta en Capital Federal, donde vive una de las hijas del matrimonio, Mariana Soules, y que en lo formal le era alquilada a la empresa "Marketing y Eventos". La citación de Gianni para el 10 de febrero, así como la convocatoria de López y de su esposa, se produce ante la sospecha de que el bien sería parte del patrimonio del ex funcionario. En ese sentido, el juez Rafecas advirtió que el contrato de alquiler de este departamento fue firmado el 1 de febrero de 2011 e incluía una cláusula con opción a compra. Mientras tanto, el magistrado encargó un peritaje oficial de tasación de la propiedad, así como del valor mensual de alquiler con valor histórico desde 2010 hasta la fecha. Y también sobre el contrato de alquiler entre Gianni y Soules dispuso una pericia cromatográfica para saber si las firmas que figuran en el mismo fueron hechas con el mismo elemento.