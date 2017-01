El costo de construir en la Ciudad subió 30% por alzas en insumos

El índice de precios de la construcción de la Ciudad de Buenos Aires registró en diciembre un incremento de 30,8% respecto al mismo mes del año anterior.



En relación a noviembre de 2016, el índice marcó un aumento de 0,9%.



El capítulo Gastos Generales registró la mayor suba mensual: 3% respecto a noviembre. Sin embargo, en el acumulado de 12 meses, el incremento fue del 27,9%, más bajo que los de otros subíndices.



En el capítulo Materiales, los costos fueron 1,4% superiores a noviembre, mientras que en comparación con diciembre de 2015 el aumento fue de 29,2%.



Por su parte, el capítulo Mano de obra no se modificó en diciembre en relación a noviembre, mientras que trepó 33% en la variación interanual.



El índice del costo de la construcción de la Ciudad de Buenos Aires es un indicador que mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción privada de edificios destinados a viviendas en la Ciudad de Buenos Aires.



La cifra que refleja el Indec porteño está conformada por el Índice de Insumos de la Construcción (IIC) el cual mide las variaciones de precios de un conjunto determinado de productos y servicios del sector.



Básicamente el IIC es un sistema de índices elementales de 117 insumos de la construcción. Por lo tanto, el índice solamente mide la evolución de los precios de cada uno de los productos y servicios y no estima índices agregados para ningún grupo de productos y servicios afines ni para ningún tipo de obra en particular.



Entre los productos que más incrementaron sus valores se encuentra la "chapa de acero inoxidable 304" con una suba anual de 42%, en segundo lugar quedó el ítem Pintura 2 componentes, lata de 4 lts. Completo (3L +1L) con un alza de 38% y en tercer puesto el "Caño hierro negro con revestimiento, tira de 6,40 m" para instalaciones de gas con un alza de 37,7%, entre otros.



El informe estadístico también se ocupa del seguimiento del costo laboral del sector y, así como toma una construcción "clásica" de la Ciudad, en este apartado mide una cuadrilla tipo, constituida por un oficial especializado, dos oficiales y tres ayudantes. Para ese conjunto, se tomó la remuneración habitual y mensual y las sumas fijas (remunerativas y no remunerativas) definidas en los sucesivos acuerdos salariales alcanzados por la Uocra y Cámaras Empresarias del sector para la Ciudad de Buenos Aires.



Durante el año pasado el costo se incrementó 33,9% y marca como referencia que el costo es de 4137,2 pesos como remuneración horaria.



En enero de 2014, donde la mano de obra acumulaba una suba de 22%, el costo de la cuadrilla era de 1870,70 pesos.



La suba de costos fue generalizada y generó que un freno en las obras privadas que representan alrededor del 60% del total de la construcción.



Esto se vio reflejado en la pérdida de puestos de trabajo, situación que el sindicato de la Uocra viene detallando.



Tanto es así que el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, pide a los empresarios que reactiven el sector que, según el sindicato, y los propios datos del Indec, hasta octubre del año pasado se habían perdido 47.797 puestos de trabajo.