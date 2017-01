La soja local se anticipó a Chicago y subió cuatro dólares en apenas un día

Las cotizaciones de la soja local saltaron ayer cuatro dólares por tonelada, o 1,5%, en medio de los adivinados efectos negativos que tendrán las grandes inundaciones en la zona núcleo agrícola y la sequía en el sur bonaerense sobre la campaña de la oleaginosa, que esta semana entra en la recta final de siembra.



Tras el feriado de ayer en Estados Unidos, la expectativa está puesta en Chicago. La soja, que cerró el viernes a u$s 384,4 la tonelada entrega marzo, se puede disparar por el mal clima en Argentina y la huelga de transportistas en Mato Grosso, Brasil, en plena cosecha sojera del vecino país, comentó a El Cronista el analista Ricardo Baccarín.



El contrato mayo ‘17, del Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) cerró ayer a u$s 273,5 la tonelada, tras haber tocado u$s 275 a media sesión. Así en una semana, la soja local subió 5,6%. El cierre de ayer es el máximo nivel para la posición mayo ‘17 en el Matba en los últimos seis meses.



Con las fuertes lluvias del fin de semana sobre el norte bonaerense, sur de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, se acumularon precipitaciones entre 350 y 600 milímetros en las últimas tres semanas, por lo que el mercado descuenta que el daño para la agricultura será más que importante. El gobierno de Santa Fe recalculó ayer que las pérdidas preliminares para la agricultura (soja, maíz y girasol) y la lechería se ubican en torno a u$s 1100 millones y que hay 1,5 millón de hectáreas en su provincia "en situación crítica".



La jefa del Departamento Económico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Emilce Terré, estimó el fin de semana que las pérdidas pueden llevar a que la producción sojera se ubique entre 53 y 54 millones de toneladas. Si se concreta, será el menor volumen en 3 años y estará 12% por debajo del máximo de producción de soja obtenido en 2014/15.



Ante la situación, y los pronósticos climáticos que dan cuenta probables nuevas tormentas sobre esa zona hacia el fin de semana, en el mercado señalan que el impacto en las cotizaciones internacionales está a la vuelta de la esquina.



Más si a los problemas climáticos locales, se suman las protestas de los dueños de los camiones en Brasil, que reclaman mayores tarifas para los fletes en el momento crítico de cosecha y traslado de la producción a los puertos del principal socio del Mercosur.



De momento, los transportistas cortaban de manera parcial una ruta en el estado de Mato Grosso, el mayor productor de soja y maíz brasileño, donde el avance de la cosecha se ubica 3,5 puntos porcentuales por encima de la misma fecha del año anterior. Por la protesta, fueron demorados unos mil camiones cargados con soja, maíz y derivados, que tienen como destino los puertos de exportación de Santos y Paranaguá.



La preocupación de los traders es que la protesta se extienda por otros estados (como sucedió en enero pasado) y afecte los cronogramas de embarque del poroto, cuyo destino principal es China. Por eso, ayer la soja subió 1,2% en Dalián y la harina de soja 1,1%.