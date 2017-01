Las multinacionales esperan incrementar sus negocios en Argentina durante 2017

A pesar de no figurar entre los principales destinos para las inversiones internacionales, Argentina sigue siendo un mercado atractivo para generar mayores ingresos para las compañías con negocios globales. Por lo menos así se desprende de un informe de PwC que fue difundido ayer durante el Foro de Davos que se lleva a cabo en esa ciudad suiza y que congrega a los mayores hombres de negocios y los principales líderes políticos del mundo.



Según la 20ª Encuesta Anual Global de CEOs de PwC, el 40% de los CEOs consultados en Argentina se encuentra ‘muy confiado’ en hacer crecer sus ingresos este año y solo 2% considera que la economía global empeorará. En tanto, un 44% espera también incrementar su personal; 37% considera que no habrá cambios y 19% anticipó caídas como consecuencia de una mayor automatización.



En cuanto a confianza en el crecimiento a corto plazo, Argentina se mantiene entre los países que superan la media global del 38%, donde también se destacan India (71%); Brasil (57%); Australia (43%); Reino Unido (41%) y Estados Unidos (39%). Sobre las actividades para impulsar ese crecimiento, la encuesta identifica a la expansión orgánica liderando la agenda del 63% de los CEOs argentinos. También planean reducir costos (58%), nuevas alianzas estratégicas (33%), nuevas fusiones y adquisiciones (30%). Además esperan fortalecer su capacidad de innovación (35%). En cuanto a los mercados internacionales más valorados para las perspectivas de crecimiento, destacaron a Brasil (70%), Estados Unidos (58%), China (26%) y México (19%).



En lo que respecta a los desafíos la encuesta, que se realiza con la opinión de 1379 CEOs en 79 países, detectó como los principales al aumento de la carga tributaria (95%); inestabilidad social (88%); infraestructura básica inadecuada (88%); crecimiento económico incierto (84%); exceso de regulación (84%) y desempleo (81%). Desde el punto de vista comercial, la preocupación está centrada en disponibilidad del talento clave (81%); poder brindar una respuesta rápida ante una crisis (81%) y falta de confianza en los negocios (70%).



En el caso de la globalilzación, para los empresarios argentinos su impacto es positivo en la conectividad y en la circulación de capitales, personas, bienes e información. Pero también señalaron asignaturas pendientes como la brecha entre ricos y pobres, el pleno empleo o la prevención del cambio climático y la escasez de recursos.



"Globalización vs. nacionalismos es un debate pendiente que debemos abordar seriamente" sostuvo Martín Barbafina, socio a cargo del área de Marketing y Comunicaciones de PwC Argentina.



"Por un lado, hay actores internacionales que están promoviendo la desglobalización y al mismo tiempo nuestro mundo está cada vez más interdependiente", agregó. Dijo que los resultados de esta edición también señalan tres grandes preocupaciones globales y de largo plazo como son lograr que la globalización funcione para todos; capitalizar la digitalización sin perder la confianza de los stakeholders; y una fuerza de trabajo apta, con un inteligente balance entre personas y tecnología. En este sentido, el 65% señaló que resulta cada vez más difícil equilibrar la competencia en un mercado global abierto con las tendencias hacia políticas nacionales más cerradas, una preocupación compartida por el 67% de los ejecutivos de Latinoamérica y por el 58% de los CEOs a nivel global.



En cuanto a la integración de la tecnología en los negocios, el 66% cree que durante los próximos cinco años impactará en su industria o la cambiará. Sin embargo, el 91% señaló los riesgos del uso de las redes sociales; el 88%, los cortes e interrupciones en los sistemas; 86%, las violaciones a la privacidad de la información y la ética y 84%, las violaciones de la seguridad que afectan la información o los sistemas críticos de los negocios.