Santa Fe reclamó ayuda extraordinaria y pago de deuda a Macri

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, reclamó ayer asistencia extraordinaria por parte del Estado nacional, además de que se termine de definir la devolución de los $ 23.000 millones, más la actualización, de la coparticipación federal de impuestos, que ordenó la Corte Suprema de Justicia.



Los reclamos fueron elevados durante un encuentro que el mandatario tuvo ayer con el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y productores afectados por las inundaciones que afectan desde hace casi un mes al sur y centro santafesino. En el encuentro, Buryaile remarcó que "el gobierno nacional no le va a sacar el cuerpo a la situación", destacó que el jueves se reunirá la comisión nacional de emergencia agropecuaria para avanzar en la prórroga de vencimientos de los impuestos nacionales y de los créditos para los afectados. Santa Fe calcula pérdidas preliminares de u$s 1100 millones para la agricultura y la lechería, donde hay 1500 tambos en riesgo.



El gobernador reclamó, además, obras para arreglar los caminos rurales, créditos blandos para la reconversión productiva, medidas que ayuden a mejorar los precios al productor de las zonas inundadas. Y también volvió a insistir en que se paguen a Santa Fe, los



$ 23.000 millones más la actualización que la Corte ordenó por la deuda que la Nación tiene con la provincia por coparticipación federal.



Durante el encuentro, los productores dejaron en claro que no les sirven nuevos créditos blandos, ya que muchos aun no comenzaron a pagar los préstamos a los que habían accedido en la inundación pasada, en abril último.



Buryaile resaltó la decisión "de acompañar al gobierno provincial" y dijo que hay una serie de medidas en análisis más allá de las que surgen de la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario.