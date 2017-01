Fiel a su estilo, Trump prepara su asunción con peleas de todo tipo

A cuatro días de asumir la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump sumó críticas y conflictos diplomáticos para todos los gustos.



La política de puertas abiertas a la inmigración por parte de Alemania y la Unión Europea merecieron la censura del magnate, quién aseguró que más países se irán del bloque a causa de la política migratoria laxa del bloque.



El presidente electo Trump definió como "inteligente" la decisión del pueblo británico de apoyar el Brexit y sostuvo que una política pro inmigración, como consideró que existe ahora en algunos países de Europa, provocará la salida de más países del bloque regional.



Aunque Trump expresó admiración por Merkel, dijo que cometió un error "catastrófico" al recibir un número ilimitado de refugiados "que nadie siquiera sabe de dónde viene".



El magnate también renovó sus criticas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la que durante la campaña electoral ya había considerado obsoleta por no hacerle frente a lo que él considera la principal amenaza actual, el "terrorismo islamista".



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también quiso mostrarse tranquilo y se mostró "absolutamente seguro" de que Trump mantendrá su compromiso con la alianza militar.



Pero, al contrario de lo que sucede con Europa, China se mostró decidida al responder las provocaciones de Trump respecto a la política sobre Taiwán.



Trump manifestó que el principio de una sola China, por el que ese país rige sus relaciones con otros países, es "negociable".



El gobierno chino entonces decidió enviar una advertencia. "Cualquiera debería saber que no todo en este mundo es negociable. Cualquiera que intente utilizar la política de una sola China como moneda de cambio se topará con la oposición de China", dijo la vocera de la Cancillería china, Hua Chunying.



Por Twitter también, Trump volvió a atacar a la CIA, esta vez al jefe saliente, John Brennan, quien lo había acusado de "improvisar"‘ y "no entender" la amenaza que representa Rusia.



"Oh, de verdad no habría podido hacerlo peor, miren sólo a Siria, Crimea, Ucrania y el crecimiento del arsenal nuclear ruso", dijo.