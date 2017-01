Los billetes de 500, 5000 y 20.000 bolívares, tres de las seis piezas que conforman el nuevo cono monetario venezolano, comenzaron a circular ayer en el país caribeño. La circulación arrancó un mes más tarde de lo previsto inicialmente debido a que, según aseguró el presidente, Nicolás Maduro, hubo un "sabotaje internacional".

El nuevo cono monetario lo completan los billetes de 1000, 2000 y 10.000 bolívares (que según el Gobierno no han llegado al país) junto con las monedas de 10, 50 y 100 bolívares, que comenzaron a circular tímidamente desde diciembre pasado. La agencia EFE pudo constatar que dos entidades bancarias del sector estatal en Caracas disponen de los nuevos billetes. Sin embargo, una fuente del sector financiero afirmó que cada agencia dispensará los papeles al público solo en algunos Estados y no en las 24 entidades federales del país, y que cada banco maneja un número y lista de Estados diferente. Según esa fuente, también es distinta la cantidad de billetes que recibió cada entidad por separado y no es suficiente para atender la demanda actual por lo que, al menos la primera semana, la distribución será "más que todo simbólica".

Estas nuevas denominaciones están más ajustadas a la enorme inflación que registra Venezuela, que cerró 2015 en 180,9%. Si bien se desconoce el resultado oficial del alza de precios en 2016, las proyecciones más conservadoras apuntan a una cifra cercana al doble que la del año anterior.