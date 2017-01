Sólo ocho personas concentran la misma cantidad de ingresos que la mitad de la población mundial

Nunca la distribución de la riqueza fue tan desigual como en la actualidad, según se desprende de un informe elaborado por la ONG Oxfam.



Tanto, que los ocho hombres con mayor fortuna del planeta poseen la misma riqueza que la suma de la mitad de la población mundial. Es decir, 3600 millones de personas. Esta realidad "amenaza con marginar a nuestras sociedades", advirtió la entidad ayer, en la víspera al comienzo del Foro Económico Mundial de Davos, encuentro del que participan los hombres más poderosos e influyentes del mundo.



Los empresarios señalados son seis estadounidenses, un español y un mexicano, y concentran cerca de u$s 426.200 millones de manera conjunta.



Pertenecen a la famosa lista de multimillonarios de la revista Forbes y fundaron revolucionarias firmas en los últimos años o encabezan fondos de inversión exitosos.



Entre ellos se encuentran: Bill Gates (Microsoft); Mark Zuckerberg (Facebook); Jeff Bezos (Amazon); el mexicano Carlos Slim (Grupo Carso); Larry Ellison (Oracle) y Amancio Ortega (Inditex, Zara).



También el ex alcalde de Nueva York, Micheal Bloomberg, y el inversor, Warren Buffet.



El informe se conoce en el mismo momento en que el la desigualdad es uno de los temas que tratarán los líderes políticos y empresarios en la cumbre de Davos, bajo el lema "Liderazgo receptivo y responsable" como respuesta ante la "reacción contra la globalización que ha conducido a dos sorprendentes resultados electorales y a un aumento del populismo en Occidente", según la organización.



En el informe llamado ‘Una economía para el 99%’, Oxgam explicó que "desde el Brexit al éxito de la campaña presidencial de Donald Trump, un preocupante aumento del racismo y la extendida desilusión con los políticos convencionales, existen señales crecientes de que cada vez más gente de los países ricos no está dispuesta a tolerar el status quo".



La ONG afirma que los datos sobre distribución de la riqueza en países como India y China obligaron a revisar sus cálculos. El año pasado, la mitad de la riqueza de la población mundial estaba en manos de 62 personas. Este año, en sólo ocho. Oxfam solicitó un aumento de impuestos contra los "particulares ricos y las corporaciones" y que los países dejen de competir para ofrecer menores tributos para que se radiquen las empresas. También critica las acciones de presión de las firmas y la cercanía entre empresarios y políticos, reclama que los grupos de presión se registren públicamente y reglas más fuertes en lo concerniente a conflictos de intereses.