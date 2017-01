Con Trump presidente, cuatro firmas argentinas se animan a emitir afuera

Varias empresas argentinas se preparan para salir al mercado en los próximos meses: YPF, Banco Supervielle, Central Puerto y Aeropuertos Argentina 2000 no le tienen miedo a la presidencia de Trump y realizarán colocaciones internacionales en el primer trimestre de este año.



La consultora Research for Traders adelantó que, este año, YPF haría su primera incursión en los mercados durante febrero. "En los últimos días, la compañía informó a los reguladores del mercado su intención de buscar financiamiento internacional por hasta u$s 1000 millones", explicó en un informe.



Banco Supervielle, en tanto, sería otra de las primeras firmas en aprovechar los mercados transfronterizos durante el primer trimestre de 2017, con un bono por hasta u$s 800 millones, aunque en el mercado estiman que solo colocará u$s 300 millones. "Se dice que Banco Supervielle contrató a Credit Suisse y Santander para la venta de su bono internacional pero estaría esperando por la salida del soberano o YPF para que establezcan un punto de referencia para este año", señaló Research for Traders. El año pasado, Banco Supervielle colocó una obligación negociable en pesos en el mercado local por $ 400 millones. Asimismo, en 2016, su controlante, Grupo Supervielle, abrió su capital en Wall Street y en Buenos Aires.



Otra empresa que anunció su intención de volver al mercado fue la generadora eléctrica Central Puerto, que anticipó que podría buscar u$s 500 millones con un bono a 7 o 10 años colocado por J.P. Morgan y Deutsche Bank. Sin embargo, una fuente familiarizada con la emisión le comentó a Research for Traders que Central Puerto no necesita el dinero de forma urgente y que podría postergar la emisión hasta bien entrado el primer trimestre. Le generadora planeaba vender sus participaciones en Inversora de Gas Cuyana (IGCU), Inversora Gas del Centro (IGCE) y Distribuidora Gas del Centro (DGCE) a Magna Energía pero hace 2 semanas pospuso su decisión hasta que se revise el cuadro tarifario. "Luego de esta demora, Central Puerto ahora empezará a evaluar las actuales condiciones del mercado y considerará el apetito inversor por el bono internacional de u$s 500 millones que tiene planeado", agregó Research for Traders.



Finalmente, la asamblea de Aeropuertos Argentina 2000 ya autorizó la emisión de un bono internacional por u$s 400 millones a través de Oppenheimer y Morgan Stanley. Según la citada consultora, la compañía usará u$s 198 millones para recomprar deuda, mientras que utilizará el resto para mejorar las terminales aéreas. Sin embargo, la firma de Eduardo Eurnekian todavía no decidió cuándo concurrirá al mercado.



La semana pasada, Genneia inauguró las colocaciones externas de empresas argentinas, con un exitoso bono de u$s 350 millones, por el que recibió ofertas que superaron los u$s 1000 millones. Para hoy está pautada la salida del bono internacional de Pampa Energía y para el jueves, la colocación del gobierno argentino.



Por el lado de los emisores subsoberanos, se espera que Entre Ríos sea de las primeras en fondearse en los mercados, luego de que frenara su bono de u$s 250 millones por el "Efecto Trump". Otras emisiones provinciales de 2017 serán: Tierra del Fuego, con un bono internacional de



u$s 150 millones; La Rioja, que buscará u$s 200 millones; y Santa Cruz, que aspira a levantar u$s 350 millones en el exterior.