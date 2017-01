A un año de la detención de la dirigente Milagro Sala en Jujuy, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner usó su cuenta de Twitter para dedicarle un video donde califica a Sala de "prisionera política" y lo dirige al mundo con un texto en inglés. "Today, one year of the ilegal arrest of Milagro Sala, political prisioner", reza el texto.

Organizaciones sociales, gremiales, dirigentes políticos y referentes del kirchnerismo participarán hoy de una conferencia de prensa del Comité por la Liberación de Milagro Sala en la que detarrarán las actividades y los cortes que habrá en todo el país.

La organización Tupac Amaru anunció una movilización para hoy en el puente Pueyrredón, que une la ciudad y la provincia de Buenos Aires, en el marco de los actos que se llevarán a cabo al cumplirse un año de la detención de la líder de esa agrupación, Milagro Sala.

En un comunicado, la agrupación que lidera la dirigente detenida informó esta mañana que "en Capital Federal se realizara una movilización en el Puente Pueyrredón, a las 13.30" de hoy y ratificó la conferencia de prensa anunciada ayer.

El encuentro con los periodistas se llevará a cabo a las 11 en la sede de la Tupac de Capital Federal, mientras en Jujuy fue organizada una olla popular frente al penal del barrio Alto Comedero, donde esta alojada Sala.

Según la agrupación, de la conferencia de prensa participarán, entre otros, el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni; el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; el titular del CELS, Horacio Verbitsky; dirigentes sindicales como Hugo Yasky, Roberto Baradel y Eduardo López; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, el equipo de abogados que defiende a Sala, entre otros.

Sala se encuentra detenida por una serie de causas vinculadas al supuesto manejo irregular de fondos de la Nación que eran destinados a la construcción de viviendas.