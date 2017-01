Sindicatos dudan de que el acuerdo petrolero se pueda extender a otros sectores

Pasó la semana de flores cruzadas entre el presidente Mauricio Macri y el sindicalista y senador nacional Guillermo Pereyra. Pese a los elogios que se repartieron, el neuquino consideró ayer que el acuerdo que alcanzaron para la explotación en Vaca Muerta "es difícil que se replique en otros sectores".



Pereyra interrumpió por un rato sus vacaciones para hablar con el programa radial Toma y Daca e indicó que algunos de sus representados "querían seguir cobrando horas extras estando en sus casas con sus familias". También afirmó que el acuerdo para Vaca Muerta podría adaptarse a los yacimientos convencionales, para lo que ya está conversando con el Gobierno. No obstante, reparó: "La idea oficial es extender este modelo a otros sectores, pero no creo que se pueda lograr porque cada actividad tiene sus propias características".



El petrolero, con una banca en el senado por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), le endulzó los oídos al ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, habitual crítico de los altos costos logísticos que implica el traslado de mercaderías a través de camiones. "No estoy en contra del camión, pero hay que reducir los costos para ser competitivos", aseguró. Así, abrió un potencial foco de conflicto con los camioneros, liderados por Pablo Moyano.



Aunque Pereyra repite que el acuerdo no es una "flexibilización", dijo: "Si nos mantenemos rígidos, el petróleo y el gas quedarán bajo tierra y nadie vendrá a invertir para sacarlos. El acuerdo generó mucho ruido, dicen que precariza. Hay que cuidar el trabajo y dejar de lado las rigideces. Sabía que me iban a criticar, pero hay que asumir responsabilidades".



Macri, por su lado, realzó una vez más el entendimiento anunciado esta semana en una columna publicada ayer en el diario La Mañana de Neuquén. "El compromiso firmado es el resultado de varios meses de diálogo maduro como método de trabajo, que involucró a todas las partes del sector: YPF, Total, Pan American Energy, Chevron, Shell y Dow se pusieron como objetivo inversiones que superan los u$s 10 mil millones por año; los gremios se comprometieron a mejorar la organización de la producción para lograr mayor eficiencia y desde el gobierno nacional y la provincia de Neuquén vamos a aportar con obras de vialidad y de ferrocarriles para mejorar la logística. Cada parte cedió en algo para mejorar el conjunto y el resultado fue exitoso", comentó. A pesar de lo escrito por el Presidente, el acuerdo todavía no se firmó.



El jefe de Estado confirmó que durante este año buscará replicar esta clase de entendimientos en otros sectores. "Este acuerdo es el primero de una serie de compromisos sectoriales que vamos a impulsar en este 2017 y significa empleo de calidad para los neuquinos, progreso para la región y para la Argentina, y energía más económica y abundante para los hogares, las fábricas, las empresas y los negocios de todo el país. Significa, en otras palabras, que cada vez más argentinos van a poder cumplir sus sueños, porque cuando hay energía creamos, crecemos y avanzamos", escribió.



En tanto, el secretario general de la CGT y titular del sindicato de trabajadores de estaciones de servicio, Carlos Acuña, manifestó al portal Surtidores que el acuerdo anunciado la semana pasada "no es un retroceso en las conquistas laborales, sino que se trata de un convenio para una nueva actividad productiva como el yacimiento de Vaca Muerta". Sin embargo, alertó: "La intención de Macri es avanzar contra las reivindicaciones laborales logradas luego de muchos años de lucha a favor de la familia trabajadora".



La CGT se reuniría a fin de mes para determinar una postura en común frente a la idea oficial de ir hacia una reforma laboral.