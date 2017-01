Turismo: se van más dólares de los que ingresan

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que los egresos brutos por turismo y viajes de residentes argentinos totalizaron en diciembre de 2016 u$s 932 millones, lo que significó el quinto mes seguido al alza y una suba interanual del 25%. Así, se alcanzó un resultado neto de u$s 743 millones.

Por el dólar aún barato para salir al exterior y la fuerte inflación doméstica, buena parte de los argentinos prefirió vacacionar afuera o incluso hacer un tour de compras, como sucedió en Chile o Paraguay. Pese a la devaluación mayor al 60%, los precios en Argentina siguen resultando caros para los turistas extranjeros.

La entidad que conduce Federico Sturzenegger registró que en 2016, por los pagos de servicios vinculados al comercio exterior y otros rubros, como turismo, hubo una salida neta de u$s 9004 millones.