Caputo va a Londres y EE.UU. en busca de dinero antes de que asuma Trump

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, intentará esta semana seducir a inversores y promocionar una nueva emisión de deuda en cuatro capitales financieras de Europa y los Estados Unidos. El "road show" se da como parte de la estrategia internacional encarada esta semana por el equipo económico del presidente Macri.



Como parte del Programa de Financiamiento, que requiere de la renovación de unos u$s 20.350 millones y la adquisición de otros u$s 20.000 millones de deuda nueva para este año, Caputo y sus colaboradores buscarán promocionar una nueva emisión por entre u$s 3000 y u$s 5000 millones, indicaron fuentes del Ministerio.



En Londres, Caputo estará junto a su Jefe de Gabinete, Pablo Quirno, y el Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, delegación que también se presentará el martes en Boston y el miércoles en Nueva York. En tanto, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, el Jefe de Asesores del Ministerio, Patricio Merlani, y el subsecretario de Política Económica, José Luis Maia, se presentarán el martes en Los Ángeles y el miércoles en Nueva York.



El capital es parte de lo que el equipo económico estimó la semana pasada como "necesidades de financiamiento", en el que el Gobierno estima hacerse de hasta u$s 13.000 millones. De ellos, unos u$s 6000 millones ya tomó el jueves pasado, a 18 meses de plazo, en una operación similar a un préstamo acordado con seis bancos internacionales, a una tasa del 3,8% efectiva anual. Unos u$s 2000 millones se buscarán en la plaza local, en títulos nominados en pesos. "Es una forma alternativa de financiamiento que nos permite salir al mercado la semana que viene con mayor tranquilidad a buscar nuevos fondos", reconoció Caputo el jueves durante una conferencia de prensa.



Según afirmaron desde el Ministerio, la colocación en el exterior se realizará el próximo jueves, al tiempo que se negó que el Gobierno tenga pensado pedirle préstamos al FMI.