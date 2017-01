Yacyretá alcanzó récord de generación

La central hidroeléctrica Yacyretá alcanzó en 2016 una generación anual récord de más 21 millones de megawatts/hora de energía, lo cual permitió abastecer de electricidad al 15% del país, expresó a la agencia Télam el director ejecutivo de la Entidad Binacional, Humberto Schiavoni, quien anticipó que "entre 2020 y 2023" concluirán las obras de mejora que ampliarán "un 5% más" la oferta energética de la Argentina, con una inversión de u$s 400 millones.



"Pusimos en marcha en 2016 un Programa de Rehabilitación Integral de las turbinas de la central para que puedan volver a funcionar a plena potencia", describió el funcionario y estimó que las obras de mejora demandarán una "inversión total de u$s 400 millones".



"Se produjeron 21.630.000 MWh en todo el año, lo cual equivale al 15% de generación eléctrica del país", precisó Schiavoni en diálogo con Télam.



Los trabajos desarrollados en el marco del Programa de Rehabilitación Integral permitieron alcanzar "un récord absoluto de generación desde que funciona Yacyretá", en 1994, remarcó.



La central, que se construyó entre Argentina y Paraguay, a 220 kilómetros de la ciudad de Corrientes y 90 de Posadas, posee 20 turbinas tipo Kaplan, que tienen la forma de una hélice con 5 álabes o palas.



Los 9,5 metros de diámetro del rodete por donde giran las palas, permiten el paso de un caudal de 800 m3/s (800.000 litros de agua por segundo) y la fuerza que produce el salto de agua posibilita que giren las turbinas y se transforme en energía eléctrica.



Más allá del logro de producción que se obtuvo, Schiavoni juzgó que "lo más importante es la política que está llevando a cabo el Gobierno de diversificar la matriz energética y no quedarse solamente con la generación térmica, sino apostar a todas las fuentes donde la Argentina tiene ventajas comparativas muy importantes".



"No es sólo la energía hidroeléctrica sino también las nucleares, eólicas, fotovoltaicas, biomasa, lo que se hace con residuos de aserradero. Es una decisión política muy importante", reafirmó.



Schiavoni atribuyó la baja productividad energética a que Yacyretá "funcionó casi 15 años con un salto inferior para el que estaba diseñada".