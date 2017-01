Jubilados: se homologaron 10 de los primeros 100 trámites en la Justicia

En la segunda quincena de diciembre, ANSeS logró homologar 10 de los primeros 100 expedientes electrónicos que remitió a los juzgados de las ciudades de Buenos Aires, Paraná, Mendoza y Rosario, según informó el organismo previsional. Las demoras obedecen a las fallas que todavía muestra el sistema informático para procesar los expedientes electrónicos y a los conflictos gremiales que demoran el trabajo en el fuero de la Seguridad Social.



Las diez homologaciones se produjeron en las jurisdicciones de Capital Federal (7) y Paraná (3), las que, según el organismo, implicaron una mejora promedio del haber mensual del 94,04% u $ 11.500. Ahora el tiempo estimado de cobro para esos jubilados es de 30 a 60 días después de notificada la sentencia.



El resultado es bajo respecto de los 130.000 trámites que están pendientes, de jubilados que aceptaron la oferta de reparación histórica –que reúne tanto a personas que habían iniciado juicio como que no-, pero que necesitan la homologación para poder cobrar la mejora jubilatoria.



El organismo había enviado a modo de prueba 63 expedientes al fuero de Capital Federal y 37 adicionales a las tres jurisdicciones del interior.



Según fuentes judiciales, el sistema arrojó una gran cantidad de defectos e irregularidades hasta la última semana de diciembre, pese a que los expedientes recibidos eran los más sencillos de procesar, los de jubilados que no habían iniciado juicio.



Una queja común en los juzgados de primera instancia fue que las irregularidades en las cédulas de notificación electrónica (que incluyó la mezcla de los datos de los jubilados) podían tornar nulas las notificaciones y, por lo tanto, incumplir con la homologación. Para poder superar esta dificultad, los juzgados necesitaron realizar un trabajo adicional al previsto, que además requirió de la ayuda de dos expertos de la Dirección General de Tecnología de la Magistratura. Y si bien cada juzgado (10) necesita un tutor, la cantidad disponible de expertos fue de dos o tres para todo el fuero.



Además, los gremios realizaron batucadas cuando intentaron ingresar los tutores para enseñar a hacer las homologaciones y realizaron paros tres veces por semana. Como resultado, se llegó a tardar más de 6 horas para procesar un solo expediente.



Los juzgados temen que las autoridades no realicen los nombramientos de personal necesarios, pese a que entienden que deberán destinar dos personas a estas homologaciones, y las nuevas computadoras, pese a que la infraestructura informática es deficiente. Están colapsados por los más de 41.000 expedientes en papel que están en juicio.



ANSeS confía en que en febrero, terminada al feria judicial, se podrá avanzar con el trámite electrónico. El último día hábil de 2016 envió unos 500 expedientes adicionales, que todavía no fueron asignados a las jurisdicciones de todo el país.



"Lo vemos como algo positivo. El sistema funciona bien. Esto es histórico para la Justicia", dijo Gonzalo Estivariz, secretario Legal y Técnico de ANSeS. "El desafío es trabajar coordinados con la Justicia para la parte operativa de los procesos, pulir las deficiencias, capacitar al personal de la Justicia. Cuando el juzgado haya aceptado las bondades del sistema, va a ser más rápido", aseguró.



El organismo pretende homologar 100.000 expedientes por mes. Pero en los juzgados entienden, además, que la necesidad de firmar uno por uno (aunque sea con un tocken para la firma digital) demora el proceso. Según dijo Estivariz, el Consejo de la Magistratura se encuentra trabajando en un proceso de firma por lote de expedientes para mejorar la producción.



"No siento que se esté demorando. Son los tiempos de implementación de un programa ambicioso. En un año se logró aprobar la ley de reparación histórica en el Congreso, que el Ejecutivo la reglamente, que se implemente el expediente electrónico y que salgan las primeras sentencias homologatorias", destacó.



Para ir avanzando, desde septiembre, ANSeS fue pagando en forma anticipada la reparación histórica a unos 894.668 jubilados mayores de 75 años, con problemas de salud o cuya mejora no sea mayor al 30% del haber mínimo o que el reajustado no supere $ 1698 mensuales (para los menores de 80 años) o los $ 5661,16 por mes. "El objetivo era reajustar 100.000 haberes por mes y venimos cumpliendo con creces gracias al pago anticipado a las personas que más lo necesitan", dijo Estivariz.



Pese a la demora, si el proceso de pago a un jubilado que no hizo juicio tarda hasta el tercer trimestre, sigue siendo beneficioso, porque un juicio le tomaría cinco o seis años.