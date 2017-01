"En 2017 habrá que hacer un manejo muy activo de las carteras"

Fue un comienzo de año con mucha dinámica alcista para el Merval, que acumula un avance del 8% sólo en la primera quincena del año y que viene de sumar 40% en 2016. Mariano Tavelli, presidente de la histórica sociedad de bolsa Tavelli &Cia, logró con su fondo Tavelli Plus sacarle varias cabezas al índice con una ganancia del 75%. La pregunta era obligada. ¿Cómo hicieron?



El fondo Tavelli Plus es un fondo de renta variable principalmente de acciones argentinas pero que incluye acciones de Brasil como Petrobras Brasil y Vale, que fueron incorporadas durante el 2016. "Esto permitió obtener una rentabilidad mayor a otros fondos que replican índices, todo esto a partir de una administración activa en la que vamos rotando la cartera en función de la coyuntura. Nos basamos mucho también en la construcción, buscando apostar a la obra pública después de un año muy malo. Incluimos Minetti, que sirvió mucho, una acción que ha tenido un porcentaje mayor en nuestra cartera", explica.



–¿Qué esperan para Brasil? ¿Incrementarían sus posiciones en acciones de Brasil?



–Sí. Actualmente mantenemos acciones de Brasil y con perspectivas de ampliar esas posiciones. Somos optimistas en cuanto a una recuperación, si bien será leve. No vemos explosión económica pero las perspectivas son positivas. La economía mundial y sus respectivas incertidumbres marcarán el ritmo para la recuperación en Brasil y la región. Si a Brasil le va bien, a la Argentina le puede ir mejor. No nos olvidemos que en el 2016 hemos visto el fin del escollo político y a partir de allí se ha dado un cambio de expectativas a nivel económico y financiero generando un flujo de fondos que se fue incrementando y que debería mantener tal tendencia.



–¿Podríamos proyectar la rentabilidad actual del Merval en para el 2017?



–Es imposible proyectar la misma rentabilidad pero sí hay expectativa de que la renta variable va a continuar creciendo de la mano del crecimiento de la economía. Los eventos a nivel internacional hacen que la renta fija argentina sea menos atractiva que la parte de la renta variable.



–¿Ven a Trump como una amenaza?



–Nadie conoce a Trump salvo por los dichos de campaña y sus últimas declaraciones. No se sabe el alcance de sus próximas medidas pero probablemente esas incertidumbres se vayan diluyendo cuando asuma y se vean los primeros pasos. De todos modos, el mercado tuvo una buena reacción en base a la expectativa de una mayor reactivación económica interna de EE.UU. por las políticas fiscales expansivas que planea el nuevo gobierno. La amenaza para los países emergentes es la suba de tasas.



–Los bonos argentinos tuvieron un buen 2016 pero con un final turbulento. ¿Tendremos que acostumbrarnos a esta volatilidad?



–Por un lado, hay que mirar lo que hagamos nosotros para bajar el riesgo país e intentar acercarnos al grupo de emergentes. Por otro lado, la clave pasa por el ritmo de la suba de tasas a nivel internacional y si es moderada y pausada, nos va a beneficiar. Esa suba se puede compensar con un crecimiento argentino y Brasil para que logremos bajar el riesgo país.



–¿Sigue siendo Argentina una buena historia para los inversores mundiales?



–Hoy es menor el apetito ya que al principio la expectativa era muy grande. De todos modos la expectativa para Argentina sigue siendo positiva. La economía mundial también juega y a nivel local las distorsiones económicas no se han corregido como el déficit fiscal, la conflictividad social y la necesidad de que el mercado local crezca aún más para atraer más inversiones. El paso hacia adelante en el proyecto de B&MA es positivo y ese desarrollo genera una expectativa positiva para el crecimiento del mercado local pero va a llevar mucho tiempo. Se sabe que el mercado local actualmente es muy chico y la gente recién se está acercando luego del boom de las Lebacs.



–El BCRA viene bajando la tasa en las dos últimas licitaciones. ¿Les gustan las Lebacs para 2017?



–Van a seguir siendo una buena inversión sobre todo si el dólar se mantiene en el rango de 16 y 18 pesos. De acá a seis meses siguen siendo una buena alternativa, en especial si se sigue viendo que otorgan un par de puntos por encima de los plazos fijos.



–Pasado el blanqueo, ¿creen que parte de esos capitales volverán a la bolsa local?



–Antes los capitales estaban 100% y no podían regresar y hoy pueden reingresar al estar blanqueados. Este nuevo contexto los hace tributar y por eso es que necesitan estar colocados para compensar los tributos que tienen que pagar. Para eso deben analizar en forma inmediata una estrategia de inversión. Si Argentina muestra signos de mejora, será un motivo para atraer esos capitales. Si las señales del gobierno local son las correctas y hay reactivación económica a nivel regional, los capitales intenten regresar.



–Se vienen las elecciones legislativas. ¿Cómo crees que va a tomarlo el mercado?



–No vas a tener la misma volatilidad que vimos en el mercado para las elecciones de 2014 pero sin dudas que va a traer volatilidad y si continúan los números malos, entonces se va a agravar. De ahí que hay que ser muy selectivo con los papeles. Este año va a ser muy dinámica la administración de cartera justamente por las elecciones, la economía local y el nuevo contexto internacional.{