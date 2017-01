Cambiemos se impondría como marca en las elecciones legislativas

Más allá de los candidatos, en especial en provincia de Buenos Aires, escenario clave para los próximos comicios legislativos, el Gobierno apuesta a ganar con su "marca" Cambiemos. Sin nombres en danza, una encuesta del Grupo de Opinión Pública (GOP) parece darle la razón al oficialismo: la alianza del PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica se impone por 36,1% frente a un 34,9% el PJ, incluyendo al Frente para la Victoria (FpV) y al tradicional justicialismo. Lejos aparece el sello massista del Frente Renovador (FR) con 5,6%.



Estos números se desprenden del último informe de medición del humor social del GOP, realizado del 26 de diciembre al 4 de enero, a través de 500 encuestados, 200 porteños y otros 300 del conurbano bonaerense.



Pero no todos los guarismos son beneficiosos para la Casa Rosada en la antesala electoral. Frente a un escenario de Cambiemos enfrentando a toda la oposición unida (PJ con el kirchnerismo y el massismo), perdería 36,1% a 41,3%. Y como dice la máxima "divide y reinarás", en un tablero sin acuerdo del tigrense con el peronismo, el oficialismo se impondría con un 35%, seguido de cerca por el FpV (34,3%) y tercero el FR (10,9%).



Y con nombres propios sobre la mesa se produce un curioso resultado.



El 32,2% de los consultados respondió que votaría como senador al candidato apoyado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner; mientras que el 19,4% apoyaría al impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal y un 16,7% por el elegido por Mauricio Macri.



Debajo, el 8,9% optaría por el postulante de Sergio Massa.



La preferencia por el candidato de Vidal por sobre el del Presidente se desprende de la percepción de los consultados sobre la mandataria bonaerense: al igual que en otras encuestas, la gobernadora es la dirigente con mejor imagen positiva (62%). En este trabajo de GOP, es seguida por la diputada del GEN Margarita Stolbizer (47,5%); el ex ministro Florencio Randazzo (45,8%) y recién en cuarto lugar, Macri (45,7%).



Con respecto al decreto presidencial que autoriza a familiares de funcionarios a participar en el blanqueo de capitales, el 56,4% respondió que "se equivocó el Gobierno", al tiempo que el 30,5% lo defendió.



Sobre el Indec, comparado al organismo intervenido durante el kirchnerismo, el 40,1% opinó que es mayor su actual credibilidad.



Sin embargo, el 36,9% consideró que es igual y hasta un 15,4% cree que es menor.



Y, finalmente un empate técnico: mientras el 46,5% se mostró de acuerdo con la propuesta de Macri de bajar el gasto, el 43,4% estuvo en contra. Consultados sobre lo primero que se debería disminuir, para el 52,2% deberían ser los gastos de los funcionarios en viáticos y vehículos oficiales.



En segundo lugar (16%) aparece la reducción de ministerios.