Equipo económico sale de gira al exterior a buscar inversiones y financiamiento

El equipo económico se apresta a iniciar una gira por distintas ciudades de Estados Unidos y Europa en busca de inversiones y de financiamiento para cubrir las necesidades fiscales de la Argentina en 2017.

Los ministros de Hacienda Nicolás Dujovne, de Producción Francisco Cabrera, y el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, partirán en las próximas horas rumbo a Davos, Suiza, para participar del tradicional Foro Económico Mundial que se desarrolla en esa ciudad.

Por su parte, dos equipos formados por funcionarios de los ministerios de Hacienda y de Finanzas, se embarcarán a Londres, Boston, Los Ángeles y Nueva York, para presentar la colocación de deuda que la Argentina realizará el próximo jueves.

Dujovne, Cabrera y Sturzenegger -quien será acompañado por Demian Reidel, director del BCRA- tienen agendados una serie de participaciones y reuniones en el marco del Foro de Davos, que tendrá lugar desde el martes al viernes de la semana que comienza.

El año pasado fue el propio presidente Mauricio Macri quien apenas a dos meses de asumir al frente de la Casa Rosada participó de este evento en compañía del líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

El Foro 2017 consta de unos 300 paneles de debate con la presencia de funcionarios de todo el mundo y empresarios globales que va en busca de oportunidades de negocios.

En paralelo, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, liderará los equipos que en Londres, Boston, Los Ángeles, y Nueva York, darán detalles a inversores sobre la emisión de u$s 5000 millones que anunció la Argentina.

Caputo junto a su jefe de Gabinete, Pablo Quirno, y el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, estarán mañana en Londres, el martes en Boston, y el miércoles en Nueva York.

Por otro lado, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, el jefe de Asesores del ministerio, Patricio Merlani, y el subsecretario de Política Económica, José Luis Maia, se presentarán el martes en Los Angeles y el miércoles en Nueva York.

La colocación en el exterior se realizará el próximo jueves, al mismo tiempo que en la plaza local se realizará una oferta de títulos en títulos por entre u$s 1000 y u$s 2000 millones. De esta forma, el Gobierno busca captar unos u$s 13.000 millones de un total de u$s 20.000 millones de nuevo financiamiento necesario para cerrar 2017.