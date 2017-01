Post-cepo: cuáles fueron los movimientos del Central en el mercado cambiario

El primer año luego de la eliminación de las restricciones cambiarias finalizó con un balance positivo para El Banco Central. Se logró engrosar las reservas y se aumentaron los montos operados en el Mercado Único de Cambios.

“En el acumulado del año 2016, en el marco de las modificaciones normativas orientadas hacia una mayor libertad en el movimiento de capitales, el resultado de las operaciones entre las entidades autorizadas a operar en cambios y sus clientes fue superavitario en u$s 1907 millones”, destacó el Central en su informe de Balance Cambiario de diciembre de 2016.

El BCRA realizó en el año compras en el mercado de cambios por u$s 3536 millones, adquiriendo tanto el superávit de clientes como las ventas de tenencias de las entidades.

Además, el Banco Central realizó compras netas de forma directa al Tesoro Nacional por unos u$s 10.900 millones (totalizando u$s 14.436 millones, que se sumaron a los activos líquidos en moneda extranjera en poder del BCRA), y efectuó pagos por las operaciones de comercio exterior canalizadas por el Sistema de Pagos en Monedas Locales (SML) vigente con Brasil y por ALADI por u$s 1018 millones.

También se destacaron como fuentes de aumento de reservas internacionales, los ingresos por emisiones de deuda del gobierno nacional, netos de los pagos de vencimientos de capital e intereses, que totalizaron en el año u$s 12.683 millones.

De esta manera, las reservas internacionales brutas del BCRA aumentaron u$s 13.208 millones en el año 2016.