Uber recomendó a sus choferes anotarse en la AFIP

La red internacional de transporte privado Uber aconsejó a sus choferes en la Argentina regularizar su situación fiscal en la AFIP, ya sea anotándose como monotributistas o autónomos.

De lo contrario, la firma advirtió que además del 25% que retiene, a cada conductor, en concepto de comisión retendrá un 28% adicional para el aporte al fisco.

Ambos descuentos, atentarían contra la rentabilidad de los conductores, quienes cobran el kilómetro $ 4,15.

En el caso de no ser inscriptos, la empresa local que les realiza semanalmente los pagos les retendrá hasta un 28% por no cumplir sus obligaciones. Es decir, la AFIP le exige a la empresa local de pagos que retenga ese dinero a los conductores no inscriptos impositivamente.

La carta enviada a los conductores, a la que pudo acceder Cronista.com, precisa que “a partir del primero de febrero, en concordancia con la legislación argentina vigente, todas las transferencias que se realicen en la cuenta bancaria del conductor con motivo de la prestación de los servicios independientes, estarán sujetas a las retenciones impositivas aplicables según la categoría en la que cada socio está inscripto”.

“Es importante tener en mente que como prestador de servicios privados independientes de transporte, vos sos el responsable de registrarte impositivamente según las circunstancias individuales y el régimen de impuestos que te aplique”, aclara la misiva.

Y agrega: “Gracias al aporte de los contribuyentes es que nuestras ciudades pueden brindar servicios básicos como la seguridad, salud y educación para nosotros y generaciones futuras, razón por la cual en Uber te queremos contar algunos cambios que impactarán en tu cuenta a fin de ajustarse a las normas de la AFIP como prestador de servicios independiente”.