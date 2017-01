Un día antes de que asuma Trump, el Gobierno buscará u$s 13.000 millones

El Gobierno intentará cubrir el 65% de las necesidades nuevas de financiamiento antes de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos el viernes 20 de enero. Para lograrlo, buscará hacerse de u$s 13.000 millones hasta el próximo jueves, de los cuales ya tiene asegurados u$s 6000 millones. Así, buscará en el mercado (local e internacional) u$s 7000 millones.

Ayer concretó un REPO (préstamos a mediano plazo) por u$s 6000 millones con los seis bancos que serán los encargados de concretar la colocación en el mercado internacional el jueves de la semana próxima. Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el JP Morgan aportaron cada uno u$s 1000 millones para prestar a la Argentina, por un plazo de 18 meses, a una tasa de Libor 3 meses más 290 puntos básicos, según detalló ayer el ministro de Finanzas Luis Caputo en la presentación del programa financiero para 2017.

La tasa quedaría en torno a un 3,8% y se utilizará como garantía Bonar 24. Según pudo averiguar este diario, se trata de una emisión especial de este título para utilizarlo como respaldo. Desde Finanzas aseguraron que, transcurrido el plazo durante el cual serán garantía del REPO, se sacarán de circulación.

"No es una operación con la que los bancos están ganando plata; tienen intereses más comerciales", sostuvo Caputo. "Fue parte de la negociación", agregó. Además, describió que "baja la necesidad de tener que ir al mercado en u$s 6000 millones e impulsa una suba de los bonos ya emitidos".

De hecho, según el programa financiero presentado ayer, el Gobierno estima colocar en los mercados internacionales u$s 10.000 millones en 2017, de los cuales u$s 5000 buscará emitir el jueves próximo. A su vez, en la plaza local se intentará buscar fondos por u$s 2000 millones, también el jueves de la próxima semana, detalló Caputo.

Para la búsqueda de fondos en el mercado internacional, la semana próxima habrá dos equipos, conformados por funcionarios principalmente de Finanzas, que harán "road shows". El primer grupo, conformado por Caputo, su jefe de Gabinete, Pablo Quirno y por el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, empezarán en Londres el lunes, pasarán por Boston el martes para terminar el miércoles en Nueva York.

En el segundo estarán Santiago Bausili, secretario de Finanzas; el subsecretario Patricio Merlani, y José Luis Maia, subsecretario de programación macroecoel martes en Los Ángeles, para unirse al primero en Nueva York el miércoles. De esta manera, todos estarán el jueves en esa ciudad, día de la colocación.La apuesta oficial es conseguir u$s 5000 millones en la plaza internacional, siempre y cuando quede demanda insatisfecha, reiteró Caputo ayer en el encuentro con periodistas, en el que estuvo, acompañado por Bausili Quirno y Merlani. Aún está en análisis definir los plazos y los bonos que se emitirán.

"Hoy estamos en las tasas más bajas de nuestra historia", festejó. "Y si conseguimos medio punto más o menos, nos importa muchísimo, pero puesto en persepectivas, son bajas", dijo.

Con respecto al programa financiero para este año, que calificó de "muy creíble", detalló que serán necesarios u$s 40.350 millones, de los cuales con u$s 23.000 se cubriría el déficit primario previsto para 2017. Entre vencimientos de deuda (capital e intereses), suman un poco más de u$s 29.000 millones, con aportes del Banco Central por u$s 8400 millones (los $ 150.000 millones permitidos para transferir al Tesoro) e ingresos por la Ley de Reparación Histórica (blanqueo) por u$s 3100 millones.

Para cubrir estas necesidades, buscarán fondeo en el Banco Mundial, el BID y la CAF por u$s 3850 millones; los u$s 6000 millones obtenidos por el REPO de ayer; por la colocación de Letes buscarán u$s 4500 millones; mientras que u$s 14.000 millones se emitirán en el mercado local; u$s 10.000 millones en bonos internacionales y u$s 2000 millones a entes públicos. Caputo descartó que se vaya a recurrir al FMI.