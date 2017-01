Sospechada, la UIF dijo que no dará datos

La Unidad de Información Financiera (UIF) afirmó ayer que no puede brindar información sobre el caso que involucra a Gustavo Arribas hasta "agotar el análisis" de la operación sospechada de lavado de dinero, luego de que trascendiera que el organismo no habría informado a la Justicia sobre un alerta recibido desde el exterior por transferencias millonarias a una cuenta del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

"En función de las estrictas leyes vigentes que rigen la actividad de la UIF, esta institución no informa nunca a terceros fuera de su ámbito si recibió o no información vinculada a un caso, ni si habiéndola recibido inició una tarea de análisis, ni el estado en el que la misma pudiese encontrarse", subrayó el organismo que dirigen Mariano Federici y Eugenia Talerico. Según publicó el diario La Nación, la UIF recibió un alerta en abril de 2016 por el caso Arribas.