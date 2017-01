"Los argentinos estamos hartos de que nos mientan"

Nació en Guachipas, un pueblito de pocos habitantes, a unos 100 kilómetros al sur de la capital salteña. Tuvo una infancia difícil, vivió en la calle y anduvo a los tumbos, pero hoy afirma que no es "resentido y siempre confié y trabajé duro para cambiar mi destino".

Ya un actor consagrado y querido por el público y la prensa, Roly Serrano confiesa: "Hice de todo antes de dedicarme de lleno a la actuación: limpié gallineros, fui electricista, me gané la vida colocando cortinas americanas..." Pero Roly pudo finalmente revertir su suerte y hoy disfruta y celebra el éxito de Casa Valentina, la obra teatral que arrancó en la cartelera porteña y hoy sigue en cartel en La Feliz.

Prolífico actor, puede interpretar Chéjov, una comedia liviana o personificar a un tipo nefasto con igual convicción. Su carrera está plagada de interpretaciones memorables, tanto en televisión, cine y teatro, sin embargo, dice que por ahora, siente que "la tele no es una opción para mí, porque hace un par de años que no me convocan".

Si bien ha confesado ser "antimacrista", Roly es de esos tipos con los que se puede dialogar, más allá de las diferencias políticas y entiende perfectamente lo que es ponerse en el lugar del otro. "Sé lo que es que te duela la panza de hambre", cuenta.

Casa Valentina, de Harvey Firstein, narra la historia de un grupo de hombres casados que practican el cross dressing dando rienda suelta a su fantasía de travestirse, sin que eso esté relacionado con su identidad sexual.



¿Qué les dice la gente después de ver la obra?

-Descubrimos que había mucha expectativa por ver a esos actores transformados en mujeres, y la respuesta nos premió con muchos elogios. Además, el trabajo actoral no se limita solo a imitar una mujer sino a profundizar acerca del universo femenino. La obra conmueve, te hace reflexionar, es maravillosa. Y gracias al boca a boca, ya llevamos más de 250 funciones desde que estrenamos en la calle Corrientes.



Fuiste premiado con un ACE como mejor actor de comedia dramático por tu personaje "Gogó". ¿Qué significan los premios para vos?

-Siempre un premio es una caricia para el actor. Cada vez que a uno le proponen un trabajo, sueña con que le toque un personaje entrañable, ese que te hace crecer como persona, que quede en el recuerdo del público y que te premien por eso. Apenas leí el guión, sentí que José María Muscari y Javier Faroni, director y productor, me habían premiado por elegirme. Gogó es eso, un personaje profundo y lúdico.



¿Cómo están los precios en la ciudad de Mar del Plata?

-La gente me cuenta que los alquileres subieron mucho y la plaza hotelera no está completa. En cuanto al supermercado y todo lo que respecta a la gastronomía, está mucho más barato que en Buenos Aires. Acá el kilo de asado cuesta $ 95.



¿De qué estamos hartos los argentinos?

-De que nos mientan.



Según Muscari, los políticos son una "raza contaminada". ¿Qué son para vos?

-La política es una ciencia y, por lógica, es imperfecta. Si a eso le sumamos la imperfección de algunos seres humanos que la practican, se transforma en una involución constante.



¿Cómo creés que va sobrellevando el primer tramo de su gestión el presidente Mauricio Macri?

-Pienso que a Macri lo sorprendió el triunfo en las elecciones y todavía está improvisando.



¿Qué opinión tenés acerca del proyecto oficial para bajar la edad de la imputabilidad de los menores?

-Esos menores son resultado de una desastrosa política social histórica. Pensemos si no sería más importante revertir esa política y no meter presos al resultado de ella. Si no revertimos eso, en el futuro meteremos presos a los bebés recién nacidos por haber cometido un delito en el vientre de su mamá.



¿Qué temas sociales te parecen prioritarios?

-La educación obligatoria, pero de verdad, base de una futura sociedad mejor. Me duele la gente que vive en malas condiciones.



¿Aceptarías un cargo político si te lo propusieran?

-Desearía no tener que encontrarme en esa disyuntiva.



¿Cómo te impactó la renuncia del ministro de Economía Alfonso Prat Gay apenas comenzó el año?

-No me sorprendió. Lo viví como parte de esa improvisación de Macri.



¿Qué fue lo mejor y lo peor que nos dejó el gobierno kirchnerista?

-Lo mejor, que puede existir una política social más justa. Y lo peor, que detrás de esa política más popular se puede esconder la peor calaña.