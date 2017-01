BICE lanza línea de crédito para impulsar las exportaciones

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) lanzó una nueva línea de crédito para impulsar a las exportaciones a mediano y largo plazo, con la meta de "mejorar la competitividad de las empresas", dijo ayer el Ministerio de Producción.

Se trata de una operación de financiamiento sin recurso, llamada ‘Forfaiting’, que permitirá al exportador "posicionar sus productos en el mundo y ofrecer al comprador un plazo de hasta cinco años para cancelar su deuda", resaltó el BICE.

La línea tendrá como destino la exportación de Manufacturas de Origen Industrial, Manufacturas de Origen Agropecuario, Bienes de Capital y Servicios por un monto mínimo de u$s 200.000 hasta un máximo de u$s 6 millones.

También contempla a plantas industriales y proyectos "Llave en Mano", desde 200.000 hasta u$s 10 millones.

En todos los casos, se financiará el 100% de la operación con un plazo de hasta 5 años, según la información oficial.

En un comunicado, el banco indicó que mediante esta herramienta, "la empresa argentina cobrará de contado el valor de la exportación a través del BICE mediante el descuento de cartas de crédito, pagarés y/o letras de cambio avaladas".

Por su parte, el BICE "asume el riesgo del impago, para lo cual ser requisito una garantía bancaria adicional, necesaria para obtener el cobro en caso de fallido por parte del importador".

Para lanzar esta línea, el BICE, el Banco Central y la Secretaría de Comercio tuvieron que cambiar una normativa que exigía a los exportadores liquidar las divisas en un plazo de 365 días.