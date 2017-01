Una presentación "relativamente digna" requiere entre seis y siete meses de participación. Y "no debe irse para tentar suerte o meramente a ver qué pasa. La decisión debe responder a un objetivo claro y definido: exportar", resume Pablo Furnari, especialista en Management & Marketing Internacional.

El espacio es limitado. Entonces, ¿qué productos exponer? "Los más representativos o que nos diferencien de la competencia", dice el especialista. Armar un presupuesto que incluya tips como alquiler del stand, pasajes y estadías, costo del personal y viáticos, servicios adicionales, credenciales e invitaciones, gastos de transporte y seguro de los productos a exhibir, despacho de las muestras, promotoras, etcétera, no puede faltar, según sugiere Furnari. Los catálogos feriales es otra cuestión que no se debe subestimar, sino que son clave para tener visibilidad en cada evento. Por último, leer el reglamento. "La lectura del mismo puede evitar problemas al expositor como al organizador", concluye el especialista.