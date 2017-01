Una diferencia de u$s 144 millones

Ralph Booh participa en el directorio de varias empresas internacionales ligadas al negocio de la TV por cable en Estados Unidos, el Reino Unido y otros países europeos. Entre sus inversiones se encuentran empresas del sector como SQLstream; B/G Communications; Diveo Broadband Networks;, Everyday Solutions; Parkmobile y GPX Enterprises, entre otros. Es socio de la familia Ford en varias inversiones, y cursó varias carreras en la Universidad de Harvard. A nivel local, Clarín y Cablevisión fueron sus únicas inversiones. Y a juzgar por los u$s 144 millones de diferencia que logró entre lo que pagó por las acciones de Clarín en 2012 y lo que cobró por venderlas, se diría que en cinco años hizo un gran negocio. En el caso de Clarín, antes de cerrar la venta de sus acciones a Booth, Goldman Sachs se las había ofrecido al grupo. Pero no hubo trato. De todos modos, desde el holding no mostraro preocupación por los valores. Y aclararon el precio pagado se vincula con "el gran futuro que tendrá Clarin de la mano de los planes de negocios para este año".