El petróleo insinúa una recuperación, a la espera de datos de stocks en EE.UU.

Luego de la caída de ayer, los precios del petróleo avanzan en los mercados internacionales, con los inversores expectantes al arribo de los datos sobre inventarios en los Estados Unidos en el transcurso de la semana pasada.

El crudo WTI sube 1,10 por ciento, hasta los 51,38 dólares el barril de 159 litros en el Nymex.

En Londres, el Brent gana 1,25%, hasta los u$s 54,31 el barril.

Ayer, los precios del petróleo bajaron significativamente en Nueva York, influidos por las preocupaciones por una persistente sobreproducción mundial.

El precio del barril ‘light sweet crude‘ (WTI), referencia estadounidense del crudo, perdió u$s 1,14 y se ubicó u$s 50,82 el barril, en los contratos para entrega en febrero en el New York Mercantile Exchange (Nymex), después de haber cedido más de u$s 2 la víspera.

“No estoy seguro de qué causó exactamente la caída, pero (...) el mercado tal vez empieza a dudar del nivel de disminución real de la producción que se llevará a cabo”, argumentó Kyle Cooper, de IAF asesores.

Además, los inversores están ansiosos por atisbar cualquier pista sobre la verdadera aplicación de los recortes anunciados a finales de 2016 por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Los primeros datos al respecto no llegarán hasta final de mes, debido a que estos convenios entraron en vigor el 1 de enero.

“El petróleo crudo tiene un difícil comienzo en 2017”, se sorprendió Fawad Razaqzada, analista de Forex.com. “Sin embargo, nada ha cambiado desde fines de 2016”, añadió.

¿Qué pasa con la soja?

Los precios de los principales granos operan con ajustes en el Mercado de Chicago.

En ese contexto, la soja pierde 0,17%, hasta los u$s 368,82 por tonelada.

El trigo, por su parte, desciende 0,93%, hasta los u$s 155,34 por tonelada.

El maíz, en tanto, pierde 0,55%, hasta los u$s 140,25 por tonelada.