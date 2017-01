Piden reabrir denuncia contra los Kirchner

El abogado Ricardo Monner Sans realizó un planteo ante la Justicia para solicitar que se reabra una denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto enriquecimiento ilícito.

La presentación quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, que ahora deberá resolver si reabre la primera investigación por enriquecimiento ilícito contra la ex mandataria y el fallecido Néstor Kirchner. La denuncia de Monner Sans, quien lidera la Asociación Civil Anticorrupción, tuvo que ver con una publicación periodística que indicó la existencia de una suma de u$s 1,7 millones en una cuenta en el exterior que el santacruceño había informado ante la AFIP en 2002, monto que después no volvió a aparecer en sus declaraciones juradas.

"Entiendo que corresponde que Vuestra Señoría reabra el expediente porque el sobreseimiento allí logrado constituye lo que se conoce como sentencia írrita", resaltó Monner Sans, quien recordó que el juzgado de Ercolini actuó en "el primero de los tres expedientes que, durante el tiempo presidencial del matrimonio Kirchner, se tramitaron sin lograrse que la judicatura argentina profundizara las investigaciones". Para saber qué sucedió con ese dinero, el letrado le pidió a la Justicia que requiera a la AFIP que envíe la declaración jurada de Ganancias de Kirchner en 2003 para luego compararla con las presentaciones posteriores.